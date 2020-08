Delgado Altieri y los vampiros

Vaya por delante que ni voto, ni me interesan (políticamente hablando) ninguna de las tres personas que van a primarias por el Partido Popular.

Digo lo que veo, y lo que veo es que los detractores de Charlie Delgado Altieri sin querer lo han cargado en el último tramo de la campaña, acusando al alcalde de Isabela prácticamente de todo. Una estrategia que puede salirles al revés.

Delgado Altieri encarna al jíbaro introvertido, desconfiado, con las mandíbulas apretadas y una cierta reciedumbre rural, un personaje al que en otro momento ni le hubiera pasado por las mientes aspirar a la gobernación. Casi siempre están a gusto en las alcaldías.

En los últimos días se ha acusado a Delgado Altieri de estar financiado por Elías Sánchez. De haber recibido la bendición de la pastora Wanda Rolón. De ser amigo de Luis Balbino Arroyo, aquel niño genio que a los 8 años, luego de pasar por una evaluación en Ciencias Médicas, se determinó que tenía el nivel de un adulto de 21. Por último, y no menos importante, a Delgado Altieri se le reprochó haber abrazado a Pierluisi al coincidir ambas caravanas, la del candidato del PNP y la del PPD, en una vía pública el pasado jueves.

Es de vértigo todo este rollo.

Elías Sánchez sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Es aquel señor que dejó las gafas olvidadas en La Fortaleza, según se supo a través del desgraciado chat. Con las gafas olvidadas hicimos cualquier tipo de conjetura. Los demás participantes de aquel raro diálogo cibernético se han ido esfumando. Pero Elías Sánchez parece ser de goma. ¿Que se cierra el contrato de Energía Eléctrica con Luma? Pues se lo achacan a Elías Sánchez. ¿Que se compran ventiladores para las salas de intensivo de los hospitales? Elías Sánchez seguro que los vendió. ¿Que Agricultura detecta la llegada de semillas no solicitadas desde China? Pues detrás del envío tiene que estar la mano del perdedor de gafas. Lo que faltaba era que lo enredaran con Delgado Altieri, y eso mismo es lo que han hecho. Han regado que Elías Sánchez está manejando la candidatura del alcalde de Isabela, para mangonearlo en cuanto salga electo.

En cuanto al niño genio, yo pienso que es mejor que a un candidato lo asesore un individuo que a los ocho años se comportaba como si tuviera 21, que una caterva de malamañosos, con vasta “experiencia electoral”, que, ya entraditos en años, siguen interpretando los cambios del país (estados de ánimo incluidos) como si fueran los rieles de un trencito.

Conste que me parece terrorífico que Delgado Altieri abrazara a Pierluisi. ¿Pero cómo se van a abrazar? ¡Que no pueden! ¿En qué idioma hay que decirlo? A ver si se aparecen a votar hoy con fiebre y los viran a las puertas del colegio. Se lo merecerían por abrazones. Tendrían que haberse chocado los codos, y en el mejor de los casos virarse la cara. Porque los simpatizantes de los demás candidatos ya andan diciendo que algo hay entre ellos, una componenda política de la cual culpan al terror de los campos de Isabela.

Recuerdo que, durante el debate que se transmitió por televisión, Carmen Yulín Cruz y el senador Eduardo Bhatia eran todo sonrisas entre ellos, habían hecho frente común contra Delgado Altieri y el lenguaje corporal era de distancia y categoría. No me digan que no, porque lo escribí enseguida.

De inmediato, los simpatizantes de Bhatia y de Cruz tildaron al de Isabela de indeciso, silencioso, retraído y nervioso con gotitas de sudor. Y yo digo una cosa, ¿qué tal si esa actitud fue parte de una estrategia de campaña? ¿Qué tal si el hombre desplegó ese enfurruñamiento andino para distanciarse de los reyes del mambo, de los presuntuosos, de los que no tienen miedo?

A lo mejor le pareció que convenía expresar cierta consternación de cara a los problemas que nos esperan en 2021, aun cuando se consiga la vacuna contra el coronavirus —que por supuesto, nos va a vender un testaferro de Elías Sánchez— y salgamos del encierro. Para entonces habrá muchos negocios arruinados, una dependencia del norte mucho más acentuada, y la isla entera se encontrará tan mustia como después de María.

Por lo pronto, hay quienes ya presumen de su cercanía a Joe Biden y Kamala Harris, candidatos a presidente y vicepresidenta por el Partido Demócrata, y los consideran amigos de Puerto Rico. Pues sí, podrán ser personas sensatas y políticos sagaces, pero amigos no. Una colonia no tiene amigos en las altas esferas del gobierno de la metrópoli. ¿Cuándo se ha visto eso? Los amigos no se empecinan en mantener un estado de sometimiento político y unas leyes de cabotaje que solo complacen a los dueños de las navieras y a los poderosos sindicatos estadounidenses, que son los que mangonean a los sindicatos aquí.

Nadie sabe qué pasará esta tarde, pero como Delgado Altieri se alce con la candidatura, los jefes de campaña de los otros dos, y los simpatizantes que se pasaron estos días haciéndole bullying al más jíbaro, al más apocado, al caballo por el que nadie apostaba, deberán meter la cabeza en un cubo y exiliarse en Moca, a ver si el niño genio les da lecciones. O si el vampiro les devuelve la sangre.