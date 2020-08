El COVID y el Titanic

Es un alivio saber que laboratorios rusos, chinos y americanos se baten en frenética carrera, cada cual por su lado, para ver quién saca primero la vacuna contra el coronavirus. Eso sin contar a los países que no hacen tanto alarde, pero tienen instalaciones secretas y menos secretas, en las que buscan día y noche la clave de la inmunización.

Son al menos dos docenas de distintos tipos de vacunas las que se están probando alrededor del mundo. India, con ser el segundo país más poblado del mundo, tiene muchos menos casos que Estados Unidos y Brasil, y el otro día, viendo una película que transcurría en Bombay, y en la que se referían, de pasada, a una especie de tuberculosis que abunda en los barrios marginales, y es resistente a los medicamentos, me preguntaba si esa masiva exposición a tantas enfermedades terribles no los habrá dotado de anticuerpos para combatir mejor el coronavirus. Hay gente en el mundo que ha pasado tantísima hambre, ha tenido tantas infecciones parasitarias y fiebres perniciosas, que acaso ya les queden pocas citoquinas que les funcionen. Las citoquinas son esas proteínas de las que tanto se habla, y que salen a combatir el virus, pero que en el caso del COVID no funcionan como Dios manda y forman una “tormenta”, lo que provoca que el cuerpo se inflame y paralice, como quien dice, agobiado por el fuego amigo.

La excepción serían ciudades como Manaos, en la cuenca del Amazonas, donde siempre ha habido mucha pobreza, pobres condiciones higiénicas, humedad insoportable y enfermedades tropicales. Allí en abril se descontroló el COVID y fueron tantos y tantos los fallecidos que tuvieron que abrir fosas comunes para enterrarlos. Ahora, durante junio y julio, empezaron a entrar en una mejor fase: o bien todo el mundo ya se contagió, lo que no sería raro sabiendo que hasta para los médicos escaseaban las mascarillas, o bien el virus empezó a esfumarse de esa manera tan rara que tienen los virus de desaparecer. Como el esposo que dice que baja un momento a comprar cigarrillos. Manaos, por cierto, tiene la única sala de intensivo en todo el estado de Amazonas, que cuenta con 61 municipios.

Volviendo al tema de las vacunas. El presidente Trump aseguró que la veía saliendo a principios de noviembre, a tiempo para las elecciones. Él suelta la información por cuentagotas, pues los asesores se la dosifican, ya han aprendido que hay que dosificársela. Pero a lo mejor es que algún laboratorio, de los que han recibido miles de millones, le ha prometido que, en efecto, los americanos la tendrán antes de que termine el año.

Me pregunto, no obstante, si las autoridades de Salud en la Isla ya están puestas para ese tema, han hecho gestiones para entrar en la corriente de distribución de la vacuna cuando salga al mercado, y cualquier solicitud que tengan que presentar con suficiente tiempo. Por ejemplo, cuántas vacunas se estarían necesitando por etapas: primero, para el personal sanitario y de primera línea en los servicios esenciales. Luego la gente que corre más riesgo de enfermarse o sufrir las peores consecuencias, y por último los políticos. Como en el Titanic, que sean valientes y se queden ellos para el final, por si se acaban los botes salvavidas.

No sería justo que, al entregar el laboratorio cientos de millones de vacunas al gobierno estadounidense, en Puerto Rico nos dejaran para lo último. Por eso hay que moverse desde ahora, en vez de entretenernos tanto con las primarias y la politiquería del día después, que es mañana. (Qué día nos espera).

Dato importante: en Madrid se han detectado altas concentraciones del virus en las aguas residuales y las estaciones depuradoras. ¿Se podría hacer un muestreo en las aguas residuales aquí? Es fundamental, es urgente. Que lo digan si acaso los epidemiólogos, pero me parece que el hecho de que esté más que demostrado que la mayoría de las playas de la Isla, luego de un evento de lluvias —y sin lluvias también— reciben descargas de aguas usadas, amerita que las autoridades se aseguren cuanto antes de que, entre los enterococos que encuentran, no se haya deslizado el virus y esté contagiando a los bañistas.

El 31 de julio, luego del paso del embrión de Isaías, el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan informaba que las lluvias habían provocado altos niveles de bacterias en varias playas de la zona metropolitana y la Laguna del Condado. Las bacterias habían sido arrastradas por descargas sanitarias, y se advertía que esos lugares no estaban aptos para actividades recreativas ni deportivas, nada que conllevara contacto humano con las aguas.

¿Es muy difícil que el Departamento de Recursos Naturales, o los laboratorios del propio Programa del Estuario, realicen una prueba de presencia del virus? No sé si cuentan con los medios, pero más vale descartar antes de que empiecen a aparecer repuntes y carguen con la culpa los restaurantes y los gimnasios. Y de paso los casinos y las barras.

El pecado, claro, el pecado es siempre la expresión más injustamente castigada.