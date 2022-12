El proyecto de plebiscito: lo que sobró del pernil

No voy a opinar acerca de si el Proyecto 8393 que se aprobó esta semana en la Cámara federal tiene o no tiene futuro. Parece, por lo que he leído, que no tiene ninguno. Hay analistas que sostienen que el hecho de que se haya aprobado una pieza de sus características, significa que hay interés para que, en el futuro, Estados Unidos por fin respete los resultados. Por ahora, las opciones incluidas en la medida son estadidad, soberanía en libre asociación e independencia.