Levantar de la nada a un candidato demócrata, a tres tristes meses de las elecciones, es una misión tan ardua como delirante. A menos que Michelle Obama, a la que tanto han insistido para que dé el paso al frente, acometa esa movida heroica que, según los analistas y las encuestas realizadas este mismo mes (antes del atentado), podría frenar a Trump. Otra cosa, es que ella se esté guardando para el 2028, aún es joven y podría tener una campaña normal, no esta atolondrada elección.

Kamala Harris, ni soñarlo. No ha logrado despegar ni siquiera en las horas bajas de Biden. Al contrario, da la impresión de que se esconde o de que ha sido también arrastrada por la caída del hombre al que estaba destinada a reemplazar. Es que, aun en el caso de que él la propusiera como sucesora, ese apoyo no sería vinculante para los miembros del partido, que han demostrado no tenerle fe ni simpatía.