¿Nos volvimos loques?

Hace pocos días, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados se reunía de emergencia, creo que de noche y todo, para tratar un asunto de impostergable interés público, relacionado con un artículo que se había publicado en la revista digital “Ley y Foro”, de la institución que agrupa a los letrados del país.

El artículo en cuestión estaba firmado por el exjuez y colaborador regular de este diario, Hiram Sánchez, y en el mismo abordaba, en tono de guasa, el tema de la llamada inclusión en el lenguaje: el masculino, el femenino y los signos para los que exigen una tercera categoría (ya vendrán cuartas y quintas), que por lo pronto se resuelven con el uso de @, o la creación de nuevos vocablos como actore, médique o abogade.

Yo, cuando me enteré, pensé que todo se trataba de un malentendido.

Los herederos de Torquemada, aquel inquisidor famoso, se reúnen a deshoras y se ponen a discutir la sanción que van a imponerle a un letrado como ellos. Poner todes es obligatorio y cuestionar el todes es una herejía, escribe Mayra Montero. (Shutterstock)

¿No se habría reunido la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados para otra cosa? Los escarmientos tienen que darse en grande. A lo mejor se reunieron para redactar un registro de columnistas y analistas radiales que ejercen su derecho a tocar los temas que consideran oportunos, desde la perspectiva que les da la gana, en el español económico o florido que les parece mejor, aspirando o no a la elegancia del lenguaje, pero negándose, como me niego yo, a violentar y ridiculizar el vernáculo con el pegote de la pobre e.

Quieren que digamos todes. Pero no es que quieran que digamos todes, así por las buenas, persuadiéndonos con la razón o el debate responsable. No. Los herederos de Torquemada, aquel inquisidor famoso, se reúnen a deshoras y se ponen a discutir la sanción que van a imponerle a un letrado como ellos, que es además escritor y caricaturista. Poner todes es obligatorio y cuestionar el todes es una herejía.

En su primera colaboración, que le fue solicitada por el director de la revista, Hiram Sánchez escribió un texto bajo el título de “¿Colegio de Abogades?”, en el que recrea la visita de un supuesto abogado que no se siente incluido por el Colegio, y le pide que lo represente en un pleito para exigir que en vez de “Colegio de Abogados y Abogadas” la institución sea rebautizada como “Colegio de Abogades”.

Para ilustrar el absurdo, Hiram Sánchez agrega líneas como la siguiente:

“Ja… Le va a decir que los abogades no somos nenes chiquites”.

Eso causó un gran “revuelo”, término que se le atribuye al presidente del Colegio, Manuel Quilichini. La columna fue retirada de inmediato, y menos mal que es una revista digital, porque si eso lo llegan a publicar en papel, encienden una hoguera en la Ponce de León y queman todas las copias.

Pero vamos a ver, vamos a analizar esto con calma: ¿cómo se va a reunir toda una Comisión de Derechos Humanos en una noche de tormenta —porque estaba lloviendo a cántaros y había unos truenos espeluznantes— para leer en voz alta una columna humorística, y al final, alzando el dedo acusador, ordenar que se borren todas y cada una de sus líneas de la faz de la tierra?

Total, que ahora la está leyendo todo el mundo. Se ha vuelto viral, como dicen los modernos.

Miren, con ese lenguaje inclusivo solo se puede hacer lo que están haciendo: bulla y demagogia. ¿De qué manera se escribe, sin que se vuelva loco el novelista, una novela de amor con enamorados, enamoradas y enamorades? Y lo que es peor, ¿quién va a leerla?, porque en la primera página el lector se nos cae… de sueño.

Los documentos para el tribunal, mociones, apelaciones y demás, ¿van a escribirse con ese lenguaje enrevesado, aludiendo al acusade y a la víctime? Prepárense con el juez. Se nos cae redondo también, como el lector de la novela de amor.

Yo es que desde hace tiempo, con la autorización de este diario, venía pensando en mandar una colaboración a “Ley y Foro” sobre temas judiciales, desde una perspectiva no profesional o lega, comentando juicios mediáticos, alegaciones frívolas y ocurrencias diversas. Pero ahora, con esta noticia, me daría pena que todas las noches se tuviera que reunir la Comisión de Derechos Humanos para revisarme las columnas. Donde yo ponga: ¿Nos volvimos locos?, que es una frase que digo a menudo, la Comisión tendría que poner: ¿Nos volvimos loques?… Donde yo escriba: ¿Estamos tontos?, que es otra frase que digo con frecuencia, los de la Comisión volverían a reunirse, en medio de los escalofriantes relámpagos, para cambiar por: ¿Estamos tontes?

A mí no hay quien me saque de casa por la noche. Con la cantidad de libros que uno tiene en fila, y esas buenas películas o series. Por eso no quiero que en el Colegio de Abogados, donde se supone que se defienda el derecho a la libre expresión, se sacrifiquen, y cuando yo escriba represor, tengan que reunirse para sustituir por represore.

No les quiero causar tanta molestia.

