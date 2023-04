Nuestros datos en el agua: el caso de la AAA

Todos pagamos el agua, de una forma u otra, a través de la página digital, mediante cheque, o incluso en efectivo. Tengo la impresión, por la entrevista que hizo este periódico a un experto en ciberseguridad, en torno al robo de datos en la Autoridad de Acueductos, que no importa cómo paguemos, estamos fritos.

Desde que nos dimos de alta, nuestros datos están allí, en los archivos electrónicos de la corporación pública, y precisamente esos son los archivos que han sido desvalijados, aparentemente no contaban con un buen sistema de seguridad. Hubiera sido mejor que apuntaran nuestras señas en una libreta, sacándole punta al lápiz.

Hemos llegado a un estado de vulnerabilidad que, para los hackers, el cielo es el límite. Y ni siquiera el cielo: a San Pedro, como se descuide, se le cuelan en las listas de los que entran al Reino y de los que van derechito adonde ustedes saben, escribe Mayra Montero. (leolintang)

Hemos llegado a un estado de vulnerabilidad que, para los hackers, el cielo es el límite. Y ni siquiera el cielo: a San Pedro, como se descuide, se le cuelan en las listas de los que entran al Reino y de los que, por el contrario, de tanto darse buena vida con el diezmo ajeno, van derechito adonde ustedes saben.

En manos de un grupo de gente rarísima, que no debe de tener vida, como a menudo hemos visto en las películas, y que solo se alimenta de pizzas y gaseosas, mirando obsesivamente una pantalla, están nuestras direcciones, teléfonos, contraseñas (porque creo que a través de la maniobra, se han hecho con las contraseñas que usamos para acceder a Mi Cuenta, ese espacio donde pagamos el agua), aparte del número del Seguro Social.

Dijo el experto en ciberseguridad una frase que a mí me produjo vahídos: “Si no se lo llevaron todo, se lo llevaron casi todo”.

Pues nada, habrá que prepararse para recibir llamadas de Tanzania —a menudo me entran llamadas de Tanzania— que nadie debe contestar a menos que tengamos un pariente cercano en Tanzania. Habrá que revisar a diario la cuenta del banco, para detectar cualquier retiro sospechoso y además verificar si nos están cobrando el agua en exceso, o no nos cobran la que consumimos, porque los ciberpiratas en ocasiones se ponen bromistas, y ya que tienen a mano nuestras contraseñas, y gozan de esa habilidad para jugar con los números, donde dice que la cantidad a pagar es de $60, le borran el 0, con lo que los abonados, tan contentos, creemos que nos han bajado radicalmente la tarifa, hasta que un día, estando enjabonados, nos cortan el preciado líquido.

En la Autoridad de Acueductos, según el entrevistado en este diario, quien tomando muchas precauciones se asomó al portal de los ladrones (no lo intente en su casa), había un archivo para acceder a los distintos servidores, y todos los servidores tenían la misma contraseña. Qué listos son. Ni la gente más primitiva en temas de redes y ciberespacio, entre la que me incluyo, y adquiere bienes o paga facturas a través de internet, tiene la misma contraseña para todo. Y el problema con esto es que, como no sabemos qué parte del servicio de agua potable está computarizado, a lo mejor un día meten una clave y dejan a secas a medio país. O borran las métricas del contador, y vaya a averiguar usted qué nos facturan.

Yo sé que el panorama se pinta muy siniestro, y quién sabe si un poquito más siniestro de lo que en realidad es, porque el negocio de ciertas empresas es vender sus sistemas de seguridad. Pero igual es necesario comprender que hay empresas privadas, agencias del gobierno, corporaciones públicas que nos insisten para que hagamos gestiones o transacciones a través de las páginas digitales, y tienen la responsabilidad de cuidar nuestros datos.

Si nos ponemos a pensar que se lo llevaron todo, o casi todo, podemos caer en la locura porque, ¿qué tal si les da con abrir las compuertas de Carraízo? No tengo la menor idea de cómo se abren esas compuertas, si es un proceso manual, o se hace por computadora. Dios quiera que no estemos tan adelantados.

Habiendo publicado tantos datos íntimos de empleados y clientes, incluso fecha de nacimiento, no faltarán los robos de identidad. En ese caso, se salvan los que tienen el crédito dañado. Esas son las grandes ironías de la vida. Va el sinvergüenza a comprar una lavadora, intenta hacerlo a nombre de uno que fue radiografiado por los hackers de Acueductos, y le contestan que no le fían porque que es un malapaga. Justicia poética.

Últimamente, cuando no recibo el trato razonable que se espera en un comercio (ni siquiera pretendo que me llamen dama, ¿qué le hace pensar a nadie que lo soy?), en cualquier lugar en que me toque en suerte un empleado desganado, exclamo para mis adentros: ¡Qué ganas tengo de que llegue la Inteligencia Artificial! En efecto, cuando la Inteligencia Artificial se convierta en un fenómeno imparable, va a dar lo mismo que nazcan más o menos niños; que la población se reduzca o se desencadene una ola de nacimientos. En mi opinión, las mujeres que no se embarazan, lo hacen, no especialmente por el tema económico, sino porque reivindican el derecho a no ser madres. ¿A nadie se le ocurre eso? Al menos es lo que dicen las feministas: ricas o pobres, todas tienen el derecho a elegir. Pero enseguida sale el argumento de que las mujeres tendrían diez hijos si no fuera por el bipartidismo. No conoceré yo a muchas que están nadando en la abundancia y tienen uno o dos. Pare de contar. Además, la baja en la natalidad golpea también a los países ricos, donde llueven los incentivos para que las mujeres sean madres. Si no quieren, no quieren. Los mismos que protestan por las medidas antiabortistas, deberían abstenerse de exigirles a las mujeres que se reproduzcan. Que cada cual haga lo que quiera.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, lamento decirles que parirán las computadoras. Será esa Inteligencia la que corra con la operación de los hospitales. La que imparta clases universitarias. La que haga los periódicos (yo también cojo mi agüita). Y ya inventarán algo, un sistema de seguridad, para que cuando el pirata se disponga a hackear, por ejemplo, a LUMA, quede inmediatamente electrocutado en el asiento, con la cara enterrada en la pizza.

Cierro con esta poderosa imagen. No quieran otra.

