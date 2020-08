San Juan, ¿cómo llegó hasta aquí?

Una cosa es la pandemia, que ha oscurecido todas las ciudades del mundo, sin excepción.

Otra muy distinta, el derrumbe que venía sufriendo San Juan y que ahora se hace más doloroso, acaso irreparable.

Que muchos negocios estén cerrados, no se sabe si durante algún tiempo, o quizá para siempre, es hasta cierto punto lógico. Nadie estaba preparado para algo que solo veíamos en las películas de ciencia ficción. Sin embargo, para cuando la pandemia empezó a limitar nuestras salidas a conciertos, espectáculos, restaurantes o fiestas, a la ciudad capital (exceptuando el Viejo San Juan, el área del Condado y ciertas zonas de Isla Verde), solo le faltaba un empujoncito para rodar por el abismo del abandono.

He estado mirando el Código de Urbanismo del Municipio de San Juan, que por cierto fue revisado en 2018, y se me figura un paradójico compendio de todo lo que no se hace. Los fallos no surgen ahora, con los inmensos trastornos que ha causado el COVID, sino que vienen de antes. Lo que pasa es que en otros tiempos el abandono estaba matizado por la animación que le daban a las vías públicas el tráfico y los comercios, y ahora, al apagarse el movimiento y quedar desiertos muchos barrios, asoma el esqueleto de la realidad.

Aquí no se han atendido en muchos años los estorbos públicos. En lo de la basura hay responsabilidades compartidas. Es cierto que el municipio no ha sido diligente, y la palabra ornato es una ficción, pero la población no ha cooperado nunca. Donde quiera que un edificio queda abandonado, y hay cientos por todas partes, los vecinos y los no tan vecinos comienzan a tirar basura a su alrededor. Hay bastante desidia y desconsideración ciudadanas. El gobierno no puede estar detrás de cada irresponsable.

Se trata de un efecto contagioso en lo que respecta al abandono. Un click que se activa en el cerebro de algunas personas cuando ven una estructura en ruinas, comida por la hierba. Es la orden que reciben las neuronas de que el lugar es tierra de nadie —ni siquiera de sus hijos y nietos, que van a heredar esa cochinada— y de ahí en adelante empiezan a tirar todo tipo de desperdicios, desde neveras oxidadas y neumáticos despellejados, hasta las bolsas con basura que ni siquiera ponen en el lugar apropiado para que las recojan.

El caso es que, sea quien sea el que vaya a ocupar la alcaldía de San Juan el próximo cuatrienio, tendrá que recurrir a las acciones más heroicas y desesperadas para levantar lo que a ojos vistas se hunde.

En época de elecciones, es normal que se utilicen los postes del tendido eléctrico para pasquinar a gusto. No debería ser, pero se usan y lo tenemos asumido. Sin embargo, este año los políticos han tenido que competir con infinidad de carteles pegados desde lo más alto del poste hasta el suelo, anunciando toda clase de tonterías, incluso lecturas del tarot.

Urbanizaciones completas, excepto aquellas que están cerradas, están repletas de todo tipo de publicidad, algo que se ha dejado al capricho de unos individuos que llegan en sus guagüitas y van clavando letreros sin ningún problema, y sin que nadie, menos que menos la policía que pasa y los ve, eviten la infracción. Algunos vecinos, hartos de la agresión visual, a veces se ponen de acuerdo para arrancar ellos mismos los letreros, pero eso es una gota de agua en el océano de la anarquía.

Los pasquines políticos, que como bien sabemos nadie se encarga de retirar, y menos los perdedores, esta vez han sido vandalizados, lo que es un doble asalto a la estética. Desde que los colocaron, alguien se encargó de borrar las caras o escribir insultos. Así vivimos.

En medio de la bancarrota y la pandemia, lo mejor hubiera sido limitarse a los anuncios en los medios y en las redes sociales. ¿No está todo el mundo pegado al teléfono? Los pasquines han cumplido su misión en el pasado, como tantas otras cosas, y luego de un tiempo, sobre todo después que el candidato ha sido arrasado por su opositor, resultan hasta patéticos.

Que por cierto, hablando de patetismos, en estos días se denunció que la formación Victoria Ciudadana había copiado, punto por punto y plano por plano, un anuncio de un político argentino. La candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, trató de explicar el plagio alegando que el spot la había emocionado tanto, que había decidido hacer uno igual. Esa no es razón. La labor creativa de los demás se respeta, no importa que se origine en Argentina o China. Por eso no se copian las canciones, ni los artículos, ni los libros, ni los cuadros. Un spot publicitario es un producto creativo, que me parece que tiene derechos y protección bajo las leyes de la propiedad intelectual.

Al fin y al cabo, ni el anuncio argentino ni el que se hizo aquí tienen nada de emocionantes. Al contrario, como son igualitos, ambos transpiran el mismo nivel de acoso. Unos individuos salen a la calle a increpar a los ciudadanos para que ayuden a su partido a contar votos (funcionarios de colegio), y lo hacen a grito pelado, de la manera más hostil, chillándoles a los vecinos para que no se escondan, con ese tono airado, como si todos les debieran algo. ¿Qué emoción puede haber en eso?

Por lo demás, para levantar a San Juan habrá que movilizar a la Guardia Nacional o a los soldados de terracota. Empiecen a concentrarse los candidatos.