Se nos dañó el churrasco

Los organizadores de la manifestación del jueves no pueden alegar sorpresa respecto a la manera en que concluyó el evento. No es que ellos hayan incitado al grupo que esperó por el momento oportuno para lanzar piedras, botellas o adoquines. Es que saben de sobra que si no se hacen las advertencias de rigor, o se establecen mecanismos de seguridad entre los propios manifestantes, pasará lo que vimos en los medios, pues cada vez hay más cámaras para documentarlo.