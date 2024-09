Esta semana, varios pacientes me han expresado su frustración porque no han logrado conseguir una cita con un médico subespecialista hasta el año 2025. No me agrada empezar una columna advirtiéndoles de un problema que ya estamos viviendo y que, sin duda va a empeorar pronto, a menos que el gobierno tome cartas en el asunto. Se proyecta que para el año 2030 enfrentaremos una grave crisis de salud en la isla.