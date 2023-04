Dayanara, la historia de una valiente luchadora… y de las nuevas vacunas contra el cáncer

Durante el 2019, nuestra exmiss Universo Dayanara Torres estaba en una relación amorosa con Louis D’Esposito, un destacado cineasta estadounidense. Siete años antes, Dayanara había notado un nuevo lunar en su pierna derecha, pero no le prestó importancia. Con el tiempo, se dio cuenta de que el lunar estaba creciendo y cambiando en forma. Louis D’Esposito le sugirió que consultara un médico.

A principios de febrero de 2019, Dayanara reveló a la prensa que padecía de un cáncer de piel conocido como melanoma, la más agresiva de las malignidades cutáneas. Una vez comenzó su tratamiento, ella optó por motivar a sus seguidores a que, si notaban un lunar sospechoso, visitaran un dermatólogo. En el 2020 posó desnuda cubriendo sus senos con sus brazos para la campaña #GetNaked de concienciación y prevención del cáncer del Melanoma Research Foundation. La exitosa campaña tenía como objetivo concienciar a la población sobre la gran importancia de la detección temprana de este tipo de cáncer.

Dayanara ha estado tratando de educar al público sobre las características de un lunar que pueden indicar que se ha vuelto canceroso, escribe el doctor Cabanillas. (Suministrada)

Dayanara ha estado tratando de educar al público sobre las características de un lunar que pueden indicar que se ha vuelto canceroso. La regla ABCDE es útil para recordar esos signos:

• Asimetría: una mitad del lunar es diferente a la otra mitad.

• Borde: el borde del lunar es irregular.

• Color: el lunar tiene diferentes colores o tonos.

• Diámetro: el lunar es más grande que el tamaño de una goma de borrar, aunque en su etapa temprana puede ser más pequeño.

• Evolución: el lunar cambia de tamaño, forma o color con el tiempo.

Dayanara se sometió a una cirugía en su pierna derecha que incluyó la extirpación de ganglios linfáticos, dos de los cuales estaban invadidos por melanoma. Esto se considera como melanoma avanzado (estadío 3) y es una situación potencialmente mortal en aproximadamente un 40% de los casos. La cirugía requirió 77 suturas en su rodilla y muslo. Luego se le administró inmunoterapia por espacio de un año. ¿Qué tipo de inmunoterapia?

En 2015, cuatro años antes del cáncer de Dayanara, la FDA aprobó para melanoma avanzado la combinación de dos medicamentos de inmunoterapia: ipilimumab con nivolumab. El estudio que condujo a la aprobación de la FDA fue CheckMate 067, un ensayo clínico aleatorizado que comparó tres diferentes estrategias: nivolumab combinado con ipilimumab, nivolumab solo, e ipilimumab solo. El innovador ensayo se condujo en casos aun de peor pronóstico que el de Dayanara, y mostró que la combinación resultó en una mayor supervivencia libre de cáncer que el ipilimumab o el nivolumab solos. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista NEJM.

Previo a esto, la FDA había aprobado para melanoma avanzado otro medicamento de inmunoterapia, el pembrolizumab, pero solo y no en combinación. Sin embargo, la combinación de nivolumab con ipilimumab es definitivamente superior, aunque más toxica.

¿Qué tratamiento recibió Dayanara? Probablemente uno de los que ya he mencionado aquí, además de radioterapia. Habrá que preguntarle a ella… pero lo importante es que el tratamiento ha resultado efectivo y probablemente la ha curado, aunque solo el tiempo puede confirmar eso.

Esto nos trae a otro tema más fascinante: las nuevas vacunas contra el cáncer. Estas vacunas experimentales buscan prevenir que el tumor reaparezca, en lugar de evitar su desarrollo. Moderna, una de las dos compañías que utilizan la técnica de las vacunas ARN-m, se ha basado en su experiencia con COVID para aplicarla al cáncer, empleando dicha técnica para crear una vacuna contra el melanoma. Hace solo unos días, en la reunión anual de la American Association for Cancer Research (AACR), se presentó un estudio aleatorizado fase 2 para melanoma. En este estudio, describen cómo combinaron inmunoterapia con el medicamento pembrolizumab, de la compañía Merck, con una vacuna ARN-m de Moderna. La vacuna tiene que ser personalizada para cada paciente. Trataron a 157 personas con melanoma avanzado de alto riesgo cuyo tumor ya había sido operado. En resumen, después de 18 meses de seguimiento, el grupo tratado con la combinación de la vacuna con pembrolizumab tuvo un 79% de supervivencia libre de recaída, comparado con un 62% en el grupo que recibió pembrolizumab solamente. El análisis reveló una reducción de 44% en el riesgo de recaída, un resultado estadísticamente significativo que representa un avance importante, siempre y cuando puedan confirmarlo en un ensayo más grande de fase 3 que se proyecta comenzar este verano.

Además de los resultados en melanoma, se presentaron dos estudios adicionales en la reunión de AACR, uno en cáncer metastásico cervical (cuello de la matriz) y otro en cáncer de cabeza y cuello. La vacuna de la compañía Nykode aumentó la supervivencia en cáncer cervical. En un ensayo fase 2, la vacuna se usó en combinación con atezolizumab, otro medicamento de inmunoterapia. El estudio se llevó a cabo en pacientes con cáncer cervical avanzado, no operable. Se trataron 52 pacientes y en un subgrupo de estos se observó una prolongación del doble de la supervivencia.

En cáncer de cabeza y cuello, la compañía Transgene reportó resultados favorables usando su vacuna TG4050 sola, sin inmunoterapia. En la reunión de AACR presentaron datos preliminares de su vacuna. La empresa francesa está probando TG4050 en un ensayo de Fase 1 en cáncer de cabeza y cuello. Esta se prepara de forma individualizada para cada paciente después de la cirugía, y se administró inmediatamente después de la operación a la mitad de los pacientes, y en la otra mitad se aplicó solo a aquellos que habían recaído. Del grupo de 16 pacientes que recibieron la vacuna inmediatamente después de la cirugía, ninguno ha recaído, mientras que en los demás ya han recaído dos. Obviamente es muy temprano para cantar victoria, pero en este momento los datos lucen esperanzadores. Mientras tanto, también están experimentando su vacuna en pacientes con cáncer de ovario en un estudio clínico parecido.

Volviendo a Dayanara, y dejando la ciencia atrás, el porcentaje de parejas que se separan cuando a la mujer se le diagnostica un cáncer es de un 21%, comparado con solo el 3% cuando somos los hombres los afectados por esa enfermedad. El prometido de Dayanara no fue una excepción y por eso no puedo cerrar sin comentarles que cuando Dayanara le informó a su pareja Louis D’Esposito, que tenía melanoma, por teléfono él le dijo que “esto es too much”. Explicó que tenía mucho trabajo, que no podía lidiar con otro problema más, y decidió dejarla instantáneamente.

Como le dirían a Dayanara en el país donde vive Louis: “Good riddance!”. Esposito no daba el grado para ser tu esposito… mejor sola que mal acompañada. En fin, Dayanara no solo demostró una gran madurez y elegancia al superar su melanoma, sino que también se elevó muy por encima de la triste y lamentable actitud de Esposito.

Louis… te estoy hablando a ti: sigue con tus películas y que te vaya bien… ¡no te extrañaremos!

