Desinflamando la inflamación… y la inflación

¿Alguna vez te has doblado un tobillo y de repente se pone rojo, caliente y se hincha? Esa es la respuesta natural del cuerpo ante una lesión o infección, y es esencial para el proceso de curación. A pesar de que la inflamación puede resultar dolorosa, en realidad es un componente esencial del proceso de recuperación, ya que contribuye a que el cuerpo elimine infecciones con bacterias y virus, además de sanar los tejidos afectados por trauma. El aumento del flujo sanguíneo produce enrojecimiento del área, ayudando a suministrar más oxígeno y nutrientes necesarios para curarse, mientras que el dolor y la hinchazón sirven para inmovilizar y así proteger el área de daños adicionales.

Durante una infección, se produce una respuesta inflamatoria que envía células blancas de la sangre al lugar afectado para combatir a los invasores y comenzar el proceso de reparación. No obstante, cuando la inflamación se mantiene de manera muy prolongada esto causa daño a los tejidos, transformándose de lo que es un proceso normal, en una enfermedad crónica que persiste por el resto de la vida. La inflamación crónica ha sido vinculada a una serie de enfermedades, incluyendo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipo 2 y hasta Alzheimer. La inflamación crónica puede llegar a averiar el ADN, precipitando el desarrollo de un cáncer. Algunos tipos de cáncer, como el de páncreas, se han relacionado con la obesidad, que a menudo causa inflamación crónica. ¿Recuerdan a Pavarotti?

La inflamación “es como conducir un automóvil a toda velocidad”, dice Derek Gilroy, profesor de inmunología en University College de Londres. “Para detenerlo, quitas el pie del acelerador, lo que sería el primer paso para reducir el inicio de la inflamación. Luego aplicas los frenos, es decir, promueves su resolución”.

Me imagino que se sorprenderán cuando les diga que en la revista National Geographic se publicó un artículo acerca de la inflamación donde explican todo esto. Me he preguntado por qué una revista de geografía está interesada en el tema de inflamación. Pero no importa, lo interesante es que no solo examinaron el tema, sino que lo hicieron excepcionalmente bien. Empecemos por el título, El final de la inflamación. Es un juego de palabras, ya que no solo se refiere a detener la inflamación para poner fin a ciertas condiciones médicas, sino que también aborda el proceso de inflamación en sí mismo, y cómo reducirlo hasta ponerle fin. Esto último es lo fascinante del articulo… relatan la historia de cómo se han descubierto algunas moléculas naturales en nuestro cuerpo que son responsables de atajar y contener la inflamación. Explican que la inflamación tiene una “fase de limpieza” conocida como resolución. Esta se produce mediante una serie de pasos altamente coordinados. La resolución es orquestada por un ejército de moléculas, y entre las más interesantes se encuentran las moléculas “proresolución”, descubiertas por el Dr. Charles Serhan, de la Escuela de Medicina de Harvard, mientras buscaba moléculas inflamatorias y se tropezó con la lipoxina. Para su sorpresa, en lugar de provocar inflamación, la lipoxina la detenía.

Más adelante Serhan identificó otras moléculas similares. Todas ellas se derivan de ácidos grasos esenciales, como los omega-3 que se encuentran en peces como el salmón y las sardinas. En ratones con enfermedad renal diabética, la inflamación provoca una cicatrización que gradualmente deteriora la función de los riñones. Su equipo está investigando el tratamiento con una molécula imitadora de lipoxina en esos animales. Cuando se administró a los ratones esa molécula, la inflamación disminuyó drásticamente y los riñones recuperaron su función de modo impresionante, revirtiendo la enfermedad. En Puerto Rico, la insuficiencia renal debido a la diabetes es extremadamente frecuente. Si pudiéramos replicar este hallazgo en seres humanos, imagínense la disminución en el número de pacientes que requieren tratamiento de diálisis.

Se piensa que una forma en que las lipoxinas y otras moléculas proresolución funcionan es interactuando con las células del sistema inmune llamadas macrófagos. Explica Connie Chang, la autora del artículo: “Aunque tradicionalmente se ha pensado que los macrófagos son células proinflamatorias debido a su abundancia durante la inflamación, Gerhard Krönke, inmunólogo de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, afirma que ha ocurrido un cambio de paradigma en la última década. Ahora se piensa que los macrófagos son decisivos para reducir la inflamación. Durante la fase inicial de la inflamación, los macrófagos actúan secretando moléculas proinflamatorias, pero esto cambia a medida que el proceso inflamatorio evoluciona. Después de que el número de gérmenes invasores disminuye, los residuos de los virus o bacterias dejados atrás, al igual que las células blancas muertas, deben ser recogidos y eliminados, porque de lo contrario pueden provocar una nueva inflamación. Es entonces cuando los macrófagos modifican su comportamiento. Atraídos por unas señales moleculares en la superficie de las células moribundas, las cuales les ordenan “cómeme”, los macrófagos fácilmente devoran los restos celulares.

Según explica Kodi Ravichandran, inmunólogo de la Universidad de Washington, “los macrófagos eventualmente comienzan a producir señales que le ordenan al tejido a no reclutar más células inflamatorias, y en su lugar comience a reparar”.

Actualmente, los expertos coinciden en que muchas enfermedades se deben a un fallo en la resolución del proceso inflamatorio, causado por la incapacidad de los macrófagos para eliminar las células muertas. “Si se remueven de la superficie de los macrófagos las moléculas que identifican las células muertas, los ratones pierden la capacidad de eliminar dichas células, lo que provoca una enfermedad muy parecida al lupus, con síntomas como artritis y erupciones cutáneas”, explica Krönke.

No me cabe duda de que todo esto desembocará en el acertado descubrimiento de fármacos nuevos para detener la inflamación… pero ¿a qué precio? En EE. UU. el costo de los medicamentos aumentó por 300% en los últimos 15 años. ¡La inflación durante ese periodo fue de un 32%, no de 300%! En el momento que escribo, el costo promedio de un fármaco nuevo para tratar el cáncer es de unos $240,000 anuales. ¿Y cuál es el razonamiento de las farmacéuticas para justificar el precio inmenso por sus nuevos fármacos? “El medicamento resultará costoso, pero la salud no tiene precio”. Esto no es una broma… es el patrón que históricamente ha demostrado la industria farmacéutica. Y dirán que “se necesita una enorme inversión en investigación para llevar estos medicamentos del laboratorio al mercado”. ¿Pero, realmente están invirtiendo 300% más que antes? Eso sí es un chiste... llamémoslo así por no decir que es un descaro. Y por si no lo sabían, entérense ahora de que las compañías farmacéuticas invierten casi el doble en la promoción de sus medicamentos que en el proceso de investigación y desarrollo.

¿No sería más ventajoso, desde el punto de vista preventivo y financiero, el consumir dos cucharadas diarias de aceite de oliva virgen extra? Conocemos de su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con inflamación. No es una broma, y su sabor es delicioso, pero cuidado… tiene 240 calorías.