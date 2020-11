El coronavirus y los abrigos de visón

Los pobres animalitos que conocemos acá como “minks”, o en castellano correcto como visones, nunca la han pasado bien. Estos inocentes mamíferos se asemejan a los ratones, pero son muy apreciados por su piel, que viene en varios colores: blanco, gris y negro. Siempre los han sacrificado por montones para vestir a muchas mujeres durante el invierno de países norteamericanos, europeos, y también en nuestro crudo invierno tropical. Hubo una época en que sus pieles se pusieron tan de moda que un abrigo de mink podía costar $25,000, todo por representar un símbolo de estatus social. Recuerdo vívidamente el comentario mordaz de mi amigo e insigne compositor Amaury Veray, cuando en una reseña de los años sesenta, acerca del Festival Casals, escribió “… y desfilaban las damas con sus hermosas pieles de verano”.

Pero en los últimos años, diseñadores como Gucci o Chanel, entre otros, han abandonado su uso. En 2018, la semana de la moda londinense prohibió las pieles, y la “socialité” Kim Kardashian anunció en 2019 que había “rediseñado” todos sus abrigos de piel usando ahora pieles falsas. Todo esto fue motivado por las protestas de varias organizaciones defensoras de los animales.

Pensaba yo que los abrigos de visón habían pasado de moda y que ya estos animalitos podían dormir tranquilos, hasta que me enteré de que todavia existen fincas de visones. No solo eso, sino que detectaron en una de esas fincas, en Dinamarca, que los visones se estaban enfermando con un cuadro respiratorio que resultó ser causado por el coronavirus. Se supone que los visones se habían contagiado de sus cuidadores, convirtiéndose nuevamente estos animales en víctimas. Muchos visones criados en cautiverio han muerto en Europa y en los Estados Unidos, tal vez en parte debido a las condiciones de hacinamiento en esos ranchos, lo que tiende a aumentar la exposición al coronavirus.

No es la primera vez que algún animal adquiere esta enfermedad. También se ha detectado en otros cuadrúpedos desde que comenzó la pandemia, incluyendo gatos, un perro en Hong Kong y hasta un tigre en el zoológico del Bronx. Nadie ha propuesto que matemos todos los perros y tigres para eliminar el coronavirus. Pero en Dinamarca, el gobierno decidió que el virus había saltado de los humanos al visón y del visón de vuelta a los humanos, infectando a más de 200 personas. Por tanto ordenaron el sacrificio de millones de visones que estaban siendo “cultivados” para aprovechar su piel. ¿Por qué esta medida tan drástica?

La preocupación de los gobernantes de Dinamarca está basada en que 12 de las muchas personas infectadas albergaban una nueva variante del coronavirus con una mutación que tenía el potencial de amenazar la eficacia de cualquier vacuna. Esta variante, conocida como “clúster 5”, tenía una combinación de mutaciones que no se han observado previamente y que solo se había encontrado en los visones. Las implicaciones de los cambios en esta variante aún no se entienden en su totalidad, pero los hallazgos preliminares indican que involucran una mutación en la proteína S. Esta mutación imparte al virus una sensibilidad disminuida a los anticuerpos neutralizantes producidos por los humanos. La proteína S representa el blanco o la diana de los anticuerpos humanos neutralizantes en la que se concentran muchas de las vacunas en desarrollo. Esta proteína S es la que permite al virus pegarse a otra proteína conocida como el “receptor ACE” presente en varios órganos de nuestro cuerpo, incluyendo la nariz y los pulmones. Al pegarse al ACE, puede penetrar al resto del cuerpo. Lógicamente, los anticuerpos en contra de la proteína S nos protegen del virus.

Esto suscita preocupaciones sobre la futura eficacia de las vacunas, ya que estas funcionan fomentando la producción de anticuerpos neutralizantes en contra de la proteína S, y si esta cepa llegara a propagarse por el resto del mundo, lo cual es muy probable, representaría un serio problema.

Dinamarca es el mayor productor mundial de pieles de visón, con alrededor de 1,500 agricultores que producen unos 16 millones de pieles al año; por lo tanto es el país que más preocupa, pero también se han registrado brotes de coronavirus en granjas de visones en los Países Bajos y en España.

Soumya Swaminathan, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que se necesitan más estudios para comprender la repercusión de las mutaciones en los tratamientos y vacunas. “Tenemos que esperar y ver cuáles son las implicaciones, pero no creo que debamos llegar a ninguna conclusión sobre si esta mutación en particular va a afectar la eficacia de la vacuna”.

Por otro lado, la Dra. Marisa Peyre, epidemióloga del instituto de investigación francés Cirad, dijo que “el tema era preocupante, pero aún no sabemos el panorama completo. Cada vez que el virus se propaga entre los animales, muta, y si muta demasiado eso podría significar que cualquier vacuna pronto dejaría de funcionar como debe hacerlo”.

“Si la proteína S del virus es el blanco atacado actualmente por los desarrolladores de vacunas para desencadenar una respuesta inmune en los seres humanos, entonces significa que si esta nueva cepa del virus se comenzara a propagar, las vacunas no nos protegerán”, dijo la Dra. Peyre a BBC News.

Dinamarca decidió tomar todas las medidas posibles para detener la propagación de esta cepa. Sacrificaron a todos los visones y bloquearon la parte norte del país, donde se encontró el virus mutado. El Reino Unido ha prohibido la entrada a todos los viajeros de Dinamarca que no son ciudadanos británicos.

Como ven, el coronavirus sigue dando candela. Un paso adelante y otro hacia atrás. Sin embargo, este virus también tiene su aspecto positivo. Si no fuera por el COVID y la forma desastrosa en que Trump lo manejó, tendríamos por cuatro años más en la presidencia a un hombre con actitudes sumamente antiintelectuales y anticientíficas, fomentando con su ejemplo el que no se usen las mascarillas, peleando con el Dr. Fauci, reprimiendo y prescindiendo de todo el que no opine igual que él. Ya ven que no hay mal que por bien no venga.