¿Te has preguntado por qué ganas más peso que otras personas, aunque comes menos que ellas? Si te identificas con esta situación, es comprensible que te sientas frustrado, desanimado. Sin embargo, el estudio al que me voy a referir brinda gran esperanza en la posibilidad de encontrar soluciones efectivas para este problema. Los chinos han descubierto la respuesta: el sistema nervioso y la absorción intestinal. Veamos en qué consiste dicho descubrimiento.