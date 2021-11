El riñón… y las morcillas

No se sorprendan si en un futuro bastante cercano, al entrar en un criadero de cerdos, los vean jugando Nintendo. No es un chiste, recuerden que mis chistes siempre vienen al final y no al principio de la columna. Ya se ha demostrado que es posible adiestrar a los cerdos a jugar vídeos, y no solo eso, sino que les encanta. Estos animales son más inteligentes y sociables que lo que se piensa. Y además sus órganos se parecen más a los de los humanos que los de ningún otro animal.