Hoy mismo contrato a un guardaespaldas

Siempre que entro al ascensor del Hospital Auxilio Mutuo me está gracioso como visten los visitantes. No me refiero a que vistan mal, ni que estén o no a la moda. Es que me da la impresión de que vienen a visitar Alaska en medio de un crudo invierno. No me debiera dar gracia, sino pena, porque la realidad es que la temperatura en los hospitales es inhóspita y los pacientes sufren. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente todos ustedes piensan que es absurda mi pregunta, porque la contestación es obvia: es necesario el frío para inhibir el crecimiento de las bacterias. ¿Correcto? No.