Incongruencias y misterios del COVID-19

El COVID llegó a Andorra el 2 de marzo, cuando un hombre de 20 años regresó infectado desde Italia. Con una población total de 77,543 habitantes, Andorra es un microestado situado en los Pirineos, entre Francia y España. Para el 22 de noviembre, la tasa de infección allí era la más alta en el mundo.

Entre 220 países, el puesto número 12 lo ocupa Estados Unidos, con 38,512 por cada millón, y Puerto Rico tiene el puesto 51 con 15,846, menos de la mitad de la de Estados Unidos, lo cual es la primera incongruencia: nuestra tasa de casos nuevos per cápita es mucho más baja y, sin embargo, el CDC nos ha colocado en un nivel 4, el más alto de peligro de contagio. Según ellos: “Los viajeros deben evitar todos los viajes a Puerto Rico... pueden aumentar sus probabilidades de contagiarse”.

Yo no tengo problemas con esa decisión, porque es cierto que nuestra tasa está subiendo rápidamente. Ojalá los viajeros hagan caso a la advertencia del CDC, pero me temo que el turista promedio la ignorará y llegará a nuestro aeropuerto sin prueba alguna de COVID, y allí no le harán ningún examen.

Estados Unidos exportará a nuestra isla miles de casos de COVID.

Es fascinante que Canadá, teniendo frontera con EE. UU., tiene una tasa cuatro veces menor que este, ocupando el puesto 91 con 8,913 casos por millón de habitantes. En marzo, Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar su frontera compartida. En enero, los dos países habían ya confirmado sus primeros casos. Pero desde entonces Estados Unidos ha reportado más del triple de infecciones per cápita, y casi el doble de muertes.

Los analistas señalan varias razones para los resultados divergentes entre esos dos países. Canadá tiene la ventaja de una densidad poblacional mucho menor que EE. UU., 4 habitantes por km2 versus 36 por km2 en EE. UU. Además, ninguna ciudad en Canadá está tan densamente poblada como, por ejemplo, Nueva York. La densidad poblacional correlaciona bien con la incidencia de COVID.

Pero Canadá también ha tenido un mejor desempeño en momentos críticos. En las primeras etapas de la pandemia, fue capaz de intensificar las pruebas más rápidamente, lo que le permitió aislar mejor a los enfermos, rastrear sus contactos y limitar la propagación. El sistema de medicina socializada de Canadá también confiere ventajas porque permite a las personas buscar atención para el COVID sin temor a los costos.

Además, existen diferencias en el liderazgo político. El presidente Trump ha condicionado la ayuda federal a los estados que lo apoyan.

¿Cómo explicamos otras diferencias notables? Volvamos a Andorra, donde la incidencia de COVID fue muy baja hasta el verano pasado, cuando súbitamente aumentó. ¿Será porque el uso de mascarillas no era obligatorio? Pues no. El gobierno impone una multa de 100 euros que puede superar los 1,000 euros para los reincidentes que no usen mascarillas. Estas medidas se impusieron tras ocurrir seis nuevos casos a principios de julio. En un país tan pequeño, seis casos era preocupante porque podía suscitar inquietud en el sector hotelero, donde la etiqueta “Covid free” se utilizaba para atraer turistas. El 8 de agosto por primera vez Andorra registra más de 10 casos en un día. ¿Qué pasó? Pues Andorra había mantenido cerrada su frontera con España hasta el 21 de junio, cuando decide abrirla. El 14 de julio en España se empieza a disparar la epidemia y lógicamente 3 semanas más tarde ocurre lo mismo en Andorra, pero de forma más pronunciada. En un país tan pequeño con una densidad poblacional de 164 habitantes por km2, quizás no nos deba sorprender que la epidemia tomó matices todavía más serios. Pero es misterioso que el uso de mascarillas no haya frenado la epidemia. No se debe interpretar esto como evidencia de que las mascarillas no funcionan. Ya se ha demostrado “ad nauseam” que son importantes.

Hablemos de Bélgica. Los hospitales están abrumados, y a los médicos se les ha pedido que se presenten a trabajar aun cuando estén padeciendo el virus. Bélgica, cuna de la OTAN, con 48,131 casos nuevos por millón de habitantes, ocupa el sexto lugar en incidencia en el mundo y el primero en Europa.

¿Por qué? Bélgica está inmersa en varias crisis administrativas y políticas, todas las cuales han influido en su respuesta a la pandemia. Hasta principios de octubre, el país no había podido formar un gobierno federal por 19 meses. Divisiones lingüísticas y culturales influyen en este desastre: Flandes, en el norte, es de habla neerlandesa, una lengua germánica; en Valonia, en el sur, se habla francés, y en una zona considerablemente grande en el este, se habla alemán. Sin duda esta heterogeneidad es fuente de muchas fricciones y divisiones políticas. Por ejemplo, nueve ministros dirigen el sistema de salud. Se ha dicho que tener nueve ministros a cargo significa que nadie está realmente a cargo.

La densidad poblacional de Bélgica es de 377 habitantes por km2, y la de Puerto Rico 360. Ambos países tienen aproximadamente el mismo número per cápita de camas de intensivo. A pesar de nuestra alta densidad poblacional, tenemos una tasa de casos mucho más baja que Bélgica. (Claro, aquí todos hablamos el mismo idioma: spanglish). Sin embargo, no deja de preocuparme que nuestra tasa pueda subir a un punto similar al de Bélgica, y entonces comenzaría un colapso hospitalario similar.

Otra incongruencia interesante es que el Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico se asemeja al Partido Republicano. Ambos se han reunido para votar, sin guardar distanciamiento social. Fueron convocados 1,741 votantes el 21 de noviembre al Centro de Convenciones de Cataño, un lugar cerrado. Me asegura un amigo que estuvo allí, que la gente se abrazaba y hasta se besaba... claro está, con mascarillas puestas, como si eso fuera suficiente.

Confieso que cuando pienso que una crisis parecida a la de Bélgica pudiera afectarnos, empiezo a sudar profusamente y entonces me coloco frente al espejo para observar el color de mi sudor. Cualquier similitud con Giuliani comienza y termina con mi sudor... incoloro. No me tiño el cabello ni de negro, y menos todavía naranja.