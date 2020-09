Influenza y COVID, una dupleta peligrosa

Hace pocos participé en un conversatorio acerca del COVID-19. Uno de los integrantes del grupo se mostró escéptico en cuanto a la vacuna contra el virus. Postuló que esa vacuna no resolverá el problema, porque la influenza todos los años sigue manifestándose de igual forma a pesar de la vacuna que ya existe hace años. Lo que este médico omitió mencionar fueron dos puntos importantes: solo 45% de los adultos en Estados Unidos se vacunan contra la influenza, y la eficacia de esta vacuna está entre las peores, con alrededor del 50% de eficacia. Ciertamente no compite con la de la polio ni la del sarampión, muchísimo más eficaces.

A propósito, hablando de sarampión, recién me enteré de algo sumamente interesante. En respuesta a un brote de sarampión en el 2019, cerca del 100% de la población de Samoa Americana fue inmunizada con la vacuna MMR (“measles, mumps, rubella”) que protege contra sarampión, paperas y rubeola. Samoa Americana no ha tenido ni un solo caso de COVID-19. Y no es el único. En Madagascar, un país con una población de 27.5 millones de personas, vacunaron a más de una cuarta parte de la población con la misma vacuna MMR en 2019. Madagascar solo ha tenido 192 muertes por COVID-19. Hong Kong es otro ejemplo de una población que amplió las campañas de vacunación MMR para incluir a muchos adultos. Una ciudad con casi la misma población que la ciudad de Nueva York, y situada a poco más de 500 millas de Wuhan, China, donde comenzó la pandemia, sólo ha tenido 93 muertes. En contraste, la ciudad de Nueva York registró 19,042 fallecidos durante el mismo período. ¿Y recuerdan el revuelo que se formó con los 955 marineros del portaaviones USS Roosevelt que dieron positivo para COVID? Pues sólo uno tuvo que ser hospitalizado. Se piensa que esto puede haber sido una consecuencia de que la vacuna MMR se administra a todos los reclutas de la Marina. Finalmente, es un hecho bien conocido que los niños pocas veces se enferman con COVID. Posiblemente esto se deba a que están protegidos por la vacuna MMR.

Quisiera saber la opinión de los llamados “anti-vaxxers”, personas que no creen en ningún tipo de vacunas. Este grupo incluye a Trump, fiel seguidor del concepto de que las vacunas causan autismo en los niños, pero ahora desesperado por sacar una vacuna para COVID antes de las elecciones. Me parece fascinante que en una encuesta en EE. UU. se encontró que solo 50% de la población de ese país se vacunaría contra el COVID, o sea, que prefieren correrse el riesgo de enfermarse y hasta morir antes que vacunarse. Los “anti-vaxxers” radicales inundan las redes sociales con mentiras sobre la vacuna contra el coronavirus, alegando, entre otras cosas, que está hecha con cerebros de monos y que es un complot de la CIA para apoderarse del mundo. Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. aún no ha logrado concertar una campaña de educación pública para contrarrestar esa propaganda.

Pero no quiero desviarme del tema principal, que es la dupleta “influenza/COVID-19”. Se acerca la temporada de influenza en EE. UU., que empieza una vez termina el otoño. En Puerto Rico no tenemos una temporada fija de influenza. La tenemos todo el año, pero obviamente los turistas que usualmente nos visitan en invierno, nos traen la enfermedad mayormente en esa época del año. El CDC estima que durante la temporada de influenza de 2018-2019 en EE. UU se enfermaron aproximadamente 35.5 millones de personas, y 34,200 murieron, para una mortalidad de menos de 0.1% (1 de cada mil enfermos). Esto es mucho menor que la tasa del COVID, que fluctúa entre 3 y 5%.

Hace poco se publicó un estudio en 80,000 adultos hospitalizados con influenza de 2010 a 2018. Casi el 12% desarrolló insuficiencia cardíaca o problemas coronarios. Aproximadamente el 7% de las personas con una de estas complicaciones cardiovasculares murió durante su hospitalización, lo cual sugiere que la influenza no es una mera infección respiratoria. Pero ¿qué pasaría si nos enfermamos con influenza y la misma vez nos contagiamos con COVID? ¿Cuántos sobrevivirán? La realidad es que no sabemos con certeza hasta que no llegue la próxima epidemia de influenza, pero ya en el hemisferio sur pasaron por esa temporada porque el invierno de ellos es el verano nuestro. Hay pocos datos, solo 34 casos reportados en la literatura con infección simultanea por estos dos virus. No obstante, esos pocos datos que tenemos indican que a pesar de que la mortalidad no es mayor, tienden a presentar mayor número de síntomas, incluyendo mayor frecuencia de dificultad respiratoria, fiebre y tos.

Es importante saber si el paciente con COVID tiene una co-infección con influenza, porque si usamos la cortisona para tratar el coronavirus, este medicamento aumenta la mortalidad en pacientes con influenza. Además, tenemos un medicamento antiviral muy efectivo para tratar la influenza, siempre y cuando se use durante los primeros tres días de la enfermedad. Estamos hablando del Tamiflu. Por esta razón es necesario hacerle la prueba de influenza a todos los pacientes con coronavirus. No nos olvidemos que ambas presentan síntomas muy similares.

Precisamente para septiembre todos los años sale al mercado la vacuna de influenza. Existe bastante confusión con esta vacuna. Muchos no entienden que haya que ponérsela anualmente y la razón es porque el virus muta todos los años. Por tanto, la vacuna del año anterior no funciona contra la mutación de la nueva temporada. Tampoco entienden que esta vacuna no es para evitar que nos dé el catarro o resfriado común. Para esa enfermedad, también causada por un virus, no hay una vacuna efectiva.

Pero no se sientan mal si ustedes han confundido el resfriado común con la influenza. ¿Recuerdan cuando Trump dijo que pronto íbamos a tener un “flu shot” (vacuna para influenza) para prevenir el COVID? ¿Quizas quería decir un “MMR shot”? No me parece. Si el presidente de la nación más poderosa del mundo no entiende la diferencia, todos tenemos el derecho a confundirnos.