Las medidas contra el COVID, buen escudo contra los catarros

En estos días, mi buen amigo y casi primo, el pintor Nick Quijano, me hizo un comentario interesante: a él no le había dado un catarro hacía ya mucho tiempo. También me comentó que una amiga le había mencionado que su hija padecía de asma bronquial y tenía episodios frecuentes, pero habían disminuido muchísimo últimamente. Me preguntaba Nick si yo creía que ambas cosas tenían que ver con las medidas usadas para combatir el COVID.