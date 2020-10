Lecciones de la viruela contra el COVID-19

El COVID-19 tiene la enigmática y fascinante capacidad de presentar desde una forma totalmente asintomática hasta el otro extremo de una pulmonía con el “Síndrome Respiratorio Agudo Severo” (SARS por sus siglas en inglés), que frecuentemente desemboca en la muerte.

Hasta hace poco tiempo, no teníamos una buena explicación para estas marcadas diferencias. Estamos comenzando a entender mejor por qué esta diversidad. En un estudio recién publicado en la prestigiosa revista Science, 73 investigadores internacionales informaron que después de estudiar 987 pacientes con pulmonía severa por COVID-19, 101 tenían anticuerpos neutralizantes contra interferón desde el inicio de la enfermedad. El interferón tiene el potencial de bloquear las infecciones virales, incluyendo el virus SARS-CoV-2; por eso le llamamos interferón, porque interfiere con los virus. Pero el interferón no solo tiene la capacidad de bloquear la infección viral, sino que también puede comportarse como una molécula antiinflamatoria. Los recién descritos anticuerpos en contra del interferón tienen la capacidad de neutralizarlo, eliminando su efecto antiinflamatorio e inclinando la balanza a favor de la inflamación causada por las famosas citoquinas. De esta forma los anticuerpos promueven la pulmonía del COVID-19, que no es otra cosa que inflamación de los pulmones.

Curiosamente, 95 de estos 101 pacientes eran hombres. Es un hecho muy bien conocido que a los hombres nos va bastante peor que a las mujeres cuando nos enfermamos con COVID-19. Esta infección es potencialmente mortal en el 2.6% de las mujeres y en el 12.5% de los hombres... y todavía hay quien se refiere a las mujeres como el sexo débil. Los enclenques somos nosotros los hombres, aunque muchas mujeres nos hagan pensar lo contrario.

En fin, estos anticuerpos pueden ayudar a explicar la variabilidad en la presentación del COVID. Sin embargo, puede haber otras explicaciones. Para entenderlas mejor, debemos empezar por describir una práctica conocida como variolación. Ahora les explicaré en qué consiste esto.

La viruela fue una enfermedad devastadora. En promedio, 3 de cada 10 personas que se contagiaban morían, hasta que se hizo una campaña de vacunación en masa. No sé qué tendrán que decir los “anti-vaxxers” en cuanto a esta vacuna, pero esta enfermedad ha desaparecido y no fue por casualidad. El último caso se reportó en 1975 en Bangladesh.

Uno de los primeros métodos para controlar la propagación de la viruela fue el uso de la variolación, llamada así por variola, el nombre del virus causante de la viruela. La variolación es el proceso por el cual les compraban las pústulas a los enfermos de viruela con el fin de trasmitir el virus a personas que nunca habían tenido esa enfermedad. En realidad, esta técnica es la precursora de la vacuna. La variolación se hacía provocando un rasguño en el brazo de la persona sana y aplicando la pústula a la pequeña herida. Con la variolación, las personas generalmente desarrollaban los síntomas asociados con la viruela. Sin embargo, muchos menos morían por variolación que por contagiarse de la enfermedad de forma natural. Esto es consistente con la teoría que sostiene que la gravedad de la enfermedad es proporcional a la carga de virus que reciben. En conejillos de India, a mayor cantidad de virus, mayores las manifestaciones graves de esa enfermedad.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el COVID-19 en humanos? Datos recientes sugieren que el uso de mascarillas no solo reduce la frecuencia de los contagios por COVID-19, sino que también reduce la cantidad de microorganismos que recibimos cuando nos contagiamos, reduciendo así la gravedad de la enfermedad. Al parecer, una carga grande de virus puede abrumar las defensas inmunitarias.

Si es correcto este concepto, entonces es razón adicional para el uso de mascarillas. Esto implica que usar mascarillas podría aumentar la proporción de infecciones asintomáticas. La tasa típica de infección asintomática se estima que es de 40%, pero en entornos donde el uso de mascarillas es más común, la tasa de infección asintomática es superior al 80%, lo que proporciona evidencia para esta hipótesis. Los países que han adoptado universalmente las mascarillas han mejorado en términos de una disminución de la severidad de la enfermedad. En un experimento con conejillos de India simularon el uso de mascarillas en esos animales y demostraron que eran menos propensos a infectarse, y si se infectaban, adquirían infecciones asintomáticas.

Además, en un brote ocurrido en un crucero argentino donde los pasajeros y el personal recibieron máscaras quirúrgicas, la tasa de infección asintomática fue del 81% en comparación con un 20% en brotes de cruceros anteriores donde no usaban mascarillas. En dos brotes recientes en plantas de procesamiento de alimentos de Estados Unidos, donde a todos los trabajadores se les exigió que usaran mascarillas, la proporción de infecciones asintomáticas fue de 95%.

En Puerto Rico, donde el uso de mascarillas es obligatorio, la tasa de mortalidad es de 1.4%. Esto compara favorablemente con Estados Unidos, donde la tasa es 2.9%, más del doble que la nuestra, y con Italia donde sorprendentemente es 11.7%. Esta alta tasa en Italia se ha atribuido a la edad avanzada de su población. Sin embargo, la diferencia con Puerto Rico no es tanta: un 21.8% de la población puertorriqueña sobrepasa los 65 años, comparado con un 23% en Italia. No fue hasta hace un mes que hicieron obligatorio el uso de mascarillas en Italia y solo durante la noche. En España, donde están pasando por una nueva ola, la tasa de mortalidad es de un 4.4%. La tasa mundial es de 3.0%. ¿Será cierto el comercial que alega que “Puerto Rico lo hace mejor”?

A pesar de estos datos favorables a las mascarillas, el gobernador de Florida acaba de abrir completamente los comercios sin requerirlas. Leyeron bien… ¡sin requerir mascarillas! El número de casos de COVID había bajado de forma impresionante en ese estado. ¿Y cómo lo lograron?... requiriendo el uso obligatorio de mascarillas. No cabe duda de que ahora vendrá una segunda ola y cuando explote, no solo les afectará a los residentes de ese estado. Muchos puertorriqueños arrancarán para acá, huyéndole a las consecuencias y regarán todavía más el virus en la Isla.

Me llegó hace poco un chiste muy cáustico pero muy relevante. De donde proviene, lo desconozco, pero aquí va: “Deberían primero probar la vacuna contra el COVID-19 en los gobernantes. Si se salvan, la vacuna es buena. Si no se salvan, el país se salva”. Solo una broma.