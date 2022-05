Morir bien o morir mal: ¿cuándo permitir la eutanasia?

La palabra eutanasia proviene de eu, que significa bien, y tanatos, que equivale a muerte. Morir bien en vez de morir mal. La eutanasia se puede definir como provocarle la muerte al paciente para evitarle sufrimiento. No me cabe duda de que la mayor parte de mis lectores piensan que “Dios da la vida y solo Dios la quita”. Así fue como nos educaron prácticamente a todos. Muy pocos se atreverían a cuestionar esta doctrina religiosa… pero si no cuestionamos, no innovamos, y si no innovamos, no cambiamos y, como resultado, todavía estaríamos viviendo en cuevas como los primeros Homo sapiens.