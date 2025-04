Varias personas me han comentado que debería escribir sobre una noticia que salió en la prensa: al parecer, la vacuna contra el herpes zóster podría reducir en un 25% el riesgo de padecer Alzheimer. Para ser honesto, al principio no me llamó mucho la atención. No porque desconfiara de los datos del estudio, sino porque una reducción del 25% no me parecía gran cosa. Pero a medida que fui investigando un poco más, encontré varios datos que sí me sorprendieron bastante.