¿Por qué soy tan especial?

No se equivoquen. El título de esta columna no es por mí. Permítanme explicarles. En medio del problema que tenemos con el aumento en el número de casos nuevos de COVID-19, y justo después de las fallidas primarias y las llamadas “secundarias”, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dio positivo a la prueba molecular de COVID-19. Cuando esto ocurre, ¿cuál es la reacción usual de los seres normales y mortales? Buscar ayuda médica, ¿no? Pues no, este individuo puso en duda que el resultado fuera correcto y pidió que se lo repitieran.

Me imagino que una persona excepcional como “Johnny” Méndez no se supone que adquiera COVID-19. ¿Pero por qué nos debe preocupar que sea tan especial y que no se crea el resultado? Pues porque uno de los laboratorios principales de San Juan, que estaba haciendo 1,500 pruebas moleculares al día, ahora solo puede hacer 400, debido a la escasez de reactivos. Haciéndose dos pruebas, “Johnny” Méndez se otorgó el derecho de privar a otra persona de una prueba molecular.

Pero no es el único especial. También están los otros legisladores que nos dieron el mejor ejemplo de cómo no debemos comportarnos. Al finalizar las primarias, los que resultaron victoriosos quedaron retratados abrazándose… con las mascarillas puestas, no faltaba más. ¡Excelente ejemplo para todos los ciudadanos! Y ahora acaban de cerrar la Cámara de Representantes hasta el 7 de septiembre debido al predecible brote de COVID-19… vacaciones pagas gracias a nuestros líderes, que imaginaron que al resultar victoriosos no se contagiarían como los demás mortales.

Ya que estamos en el tema de pruebas moleculares, debo señalar que la disponibilidad de dichos exámenes ha sido un obstáculo importante en la lucha contra la pandemia. Algunos expertos han dicho que se necesitan hasta 4 millones de pruebas por día en Estados Unidos. La FDA acaba de aprobar un nuevo método basado en el análisis de la saliva en vez del hisopo o palito que se introduce por la nariz. Esta prueba, llamada SalivaDirect, solo requiere que la persona escupa en un frasco y lo entregue al laboratorio. Se ha demostrado que tiene una excelente concordancia con la prueba molecular. En 37 casos que dieron positivos en la prueba molecular tradicional, el 94% también fue positivo con la nueva prueba. En 30 que resultaron negativos, todos fueron también negativos.

Otro aspecto interesante es el bajo costo de esta prueba, alrededor de $5.00 por cada análisis. Desconozco en cuánto se traducirá esto al paciente, pero debe ser bastante más barato que la prueba de PCR tradicional.

Una vez diagnosticado, ¿qué pasos deben tomarse? Lo primero es no ceder al pánico. Hay razones para el optimismo. Las complicaciones que ocurren son debidas a nuestro propio sistema inmune que nos traiciona, reaccionando de forma exagerada y produciendo lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Esto da lugar a una severa inflamación pulmonar y por consiguiente al fallo respiratorio. Me atrevo a decir que pocos o ningunos debieran morir hoy día si se manejan adecuadamente y el paciente se reporta antes de 10 días del primer síntoma, o antes de tener dificultad respiratoria severa.

En la experiencia con los primeros 56 pacientes manejados en nuestro protocolo en el Auxilio Mutuo, ninguno ha muerto, pero es importante saber cómo manejarlos. No todos necesitan tratamiento, pero si lo necesitaran, hay que saber cuándo administrarlo. Debe evitarse el tratamiento antes del séptimo día del primer síntoma. El secreto está en los marcadores de inflamación. Lo primero es asegurarse de que su médico le ordena las pruebas de sangre necesarias para detectar inflamación. ¿Por qué? Sabemos que 4 de cada 5 personas contagiadas van a curarse solas. Hemos aprendido a identificar aquellos que no se van a complicar y también a los que están en alto riesgo de complicaciones. Hasta ahora, en el estudio que estamos llevando a cabo, identificamos 38 pacientes que anticipamos que evolucionarían favorablemente sin necesidad de tratamiento. Ninguno se ha complicado, ni ha requerido hospitalización.

Por otro lado, tratamos 18 pacientes, ya que tenían marcadores elevados de inflamación en sangre, advirtiéndonos de un alto riesgo de complicaciones. Les administramos un tipo de cortisona llamada metilprednisolona, un potente antinflamatorio. Ninguno ha desarrollado fallo respiratorio. Desde luego que el paciente tiene que asumir responsabilidad, y no esperar hasta desarrollar fallo respiratorio serio antes de buscar ayuda. Nuestro protocolo está diseñado para prevenir la tormenta, no para tratarla.

Hace unos días me cuestionaron públicamente si pretendíamos reservarnos el método que usamos, como un secreto militar. Normalmente publico mis resultados en una revista científica antes de anunciarlos al público, pero estamos en medio de una emergencia, así que al que le interese, puede enviar un email a clinicalresearchpr.com y les enviaremos copia de nuestro protocolo para que lo discuta con su médico, sin necesidad de matricularse en el estudio, pero en ninguna circunstancia deben automedicarse. Deben hacerlo bajo supervisión médica.

Hasta hace poco se desconocía por qué el sistema inmune de 20% de pacientes con COVID-19 reaccionaba exageradamente. Existen citoquinas proinflamatorias y otras antinflamatorias, como lo es el interferón. Investigaciones recientes sugieren que, en personas propensas a reaccionar exageradamente, el balance de citoquinas está alterado. Acaban de empezar un estudio con Interferon Beta-1-A como tratamiento antinflamatorio para COVID-19, pero la realidad del caso es que el costo total de un tratamiento con metilprednisolona es de $25 versus $2,600 el del interferón, y además es mucho menos tóxica y muy eficaz.

Mientras siguen apareciendo casos nuevos de COVID-19 en la comunidad general, el FBI sigue arrestando legisladores por corrupción y se siguen anunciando nuevos casos de políticos con COVID-19. Tata Charbonier tuvo mala suerte porque perdió las primarias y por tanto no salió a celebrar. Si hubiese ganado y celebrado igual que los demás, probablemente se hubiese contagiado con COVID-19 y nuestro “Ay Bendito” la habría disculpado, además de que el estigma de tener COVID-19, peor que el de la peste bubónica, quizás hubiese evitado que los federales se le acercaran para arrestarla.

En fin, no sabemos cómo terminará todo esto. Tampoco me queda claro dónde van a celebrar los ganadores. ¿Será frente a la cárcel federal de Guaynabo… o frente a un hospital del área metropolitana?