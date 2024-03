Debo aclarar que los prebióticos y los probióticos no son lo mismo. Los primeros son fibras y compuestos no digeribles que se encuentran en los alimentos. Su función principal es servir de alimento para las bacterias beneficiosas en el intestino. Los prebióticos no son bacterias, sino que alimentan a las bacterias y ayudan a fomentar un entorno saludable en el sistema digestivo. Los probióticos sí son bacterias vivas que en general son beneficiosas para la salud, especialmente para el sistema intestinal. Estas bacterias se pueden ingerir a través de suplementos o alimentos fermentados como yogur, kéfir, chucrut, tempeh y kimchi. En resumen, los prebióticos alimentan a los probióticos, ayudando a mantener un equilibrio saludable de lo que llamamos el microbioma intestinal, que no es otra cosa que la flora de microbios del intestino.