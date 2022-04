Qué hacer si a pesar de estar vacunado se enferma con COVID

Durante las últimas semanas hemos estado experimentando con un nuevo formato por medio del cual hemos tenido el contrapeso de la opinión de un científico que está en contra de las vacunas para COVID de Pfizer y Moderna. De esa forma balanceo mi opinión acerca de estas vacunas que yo favorezco. Pensé que esto iba a satisfacer a los antivacunas pero para mi sorpresa, siguen haciendo comentarios tan insultantes y profanos que ni me atrevo a repetirlos. Antes de seguir, debo aclarar algo: contrario a lo que algunos alegan, nunca he cobrado un centavo por tratar pacientes con COVID, ni recibo nada de la industria farmacéutica por respaldar sus vacunas, y tampoco me pagan por escribir esta columna. Si alguien por equivocación me ha enviado un cheque, favor verifiquen a dónde lo enviaron porque no me ha llegado.