Vacunas contra el cáncer: ¿realidad o ciencia ficción?

El titular de la noticia decía: Fabricantes de vacunas predicen que tendremos la cura del cáncer antes del 2030. Me pareció algo insólito porque los investigadores serios usualmente no tienen la osadía de predecir la cura de todos los tipos de cáncer en tan corto tiempo. Pero leamos lo que realmente dijo la Dra. Ozlem Tureci durante la entrevista en el programa Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC: