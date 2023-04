Ningún político debe intervenir en las decisiones de una mujer gestante

Mucho antes de convertirme en representante estatal del Distrito 43 de Florida, me convertí en madre de cuatro hijos, todos hoy adultos jóvenes de quienes me siento muy orgullosa. También soy una joven abuela de una hermosa niña de tres años que es la luz de mis ojos y en quien veo la promesa de prolongar mi legado. Nadie puede cuestionar mi amor por ellos o mi respeto por los valores familiares. Estos son los mismos valores que me llaman a defender con vehemencia el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones médicas sin injerencias políticas.

No fuimos elegidos para desperdiciar el dinero de nuestros contribuyentes vigilando sus cuerpos, obligando a las personas a permanecer embarazadas en contra de su voluntad y quitándoles sus libertades, escribe Johanna López. En la foto, protesta por derechos reproductivos en Florida. (Agencia EFE)

El año pasado, los líderes del estado de Florida asestaron un duro golpe a uno de estos importantes derechos humanos, inmediatamente después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe v. Wade. Como era de esperar, la decisión de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization creó caos y confusión en las comunidades y en quienes necesitaban acceder a servicios de aborto. Si bien el aborto todavía está disponible en muchos estados, una docena de estados han restringido severamente su acceso o lo han prohibido por completo y muchos más han aprobado restricciones sin precedentes, poniendo en riesgo los derechos reproductivos de millones de estadounidenses. Aquí en Florida, los legisladores estatales antiaborto aprobaron una prohibición extrema del aborto después de 15 semanas, ignorando rotundamente la salud, la seguridad y el bienestar de las floridanas. En esta sesión legislativa de 2023 que todavía celebramos ya se introdujo una prohibición de aborto de seis semanas.

En todos mis espacios de trabajo, el bienestar de las familias y los niños siempre ha estado en el tope de mis prioridades, y no hay bienestar donde las familias mismas no disfrutan del derecho humano básico de tomar sus propias decisiones relacionadas con si, cuándo, y bajo qué condiciones traer a un hijo al mundo. Inmiscuirse en estos temas de salud tan personales, delicados y privados no es compatible con promover la libertad personal.

¿Quiénes somos para juzgar si las decisiones de una persona embarazada son válidas o no? La salud de un paciente siempre debe ser el motor de las decisiones médicas importantes. Cada embarazo y situación es diferente. Las soluciones únicas para todos no funcionan, y nunca podemos saber todos los factores que intervienen en la decisión de alguien.

Los legisladores estatales deberían comenzar a concentrarse en apoyar a las familias para que tengan la libertad de construir su propia versión del sueño americano al brindar desgravación fiscal, vivienda asequible, educación de calidad y servicios de salud. No fuimos elegidos para desperdiciar el dinero de nuestros contribuyentes vigilando sus cuerpos, obligando a las personas a permanecer embarazadas en contra de su voluntad, quitándoles sus libertades sobre a quién aman, si son padres o cuántos hijos tienen.

Las prohibiciones del aborto dañan desproporcionadamente a las familias trabajadoras. Forzar el embarazo es inconcebible, particularmente en un estado como Florida, donde la brecha entre los ultraricos y los trabajadores se hace más profunda. Nos enfrentamos a una crisis de asequibilidad, acceso desigual a la atención médica y los niños continúan atrapados en la pobreza. El estado gasta millones de dólares de nuestros impuestos en donaciones de impuestos corporativos sin apoyar estos servicios esenciales. Aquellos con medios pueden salir del estado para abortar; mientras todos los demás están atrapados en un estado que no prioriza las necesidades de nuestros niños. Desde el desfinanciamiento de la educación pública y la epidemia de violencia armada, hasta obligar a los jóvenes a rogar a un juez para acceder al aborto y negarles ese acceso en función de sus calificaciones, o el tráfico estatal de niños inmigrantes en crueles maniobras políticas, el estado de Florida necesita estar más enfocado en ayudar a nuestros niños.

Un 64%, la mayoría de los floridanos, que incluye a una destacada comunidad puertorriqueña, está de acuerdo en que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Las prohibiciones del aborto agravan los obstáculos existentes para acceder a la atención. Debido al legado de racismo y discriminación de este país, estas barreras dañan desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas e indígenas, a las personas que luchan por llegar a fin de mes, a las personas que viven en áreas rurales y a los jóvenes. Las personas embarazadas que no tienen acceso a los recursos y el apoyo que necesitan para viajar fuera del estado pueden verse obligadas a tener embarazos en contra de su voluntad o correr el riesgo de ser criminalizadas por acceder a servicios de aborto para ellas o para alguien en su comunidad.

No dejé que nadie interviniera en mi decisión de ser madre. Soy madre por elección, no porque alguien más me impusiera una responsabilidad que no estaba preparada ni dispuesta a asumir. Alguien a quien amas puede necesitar un aborto algún día. Una vez que alguien ha tomado la decisión de abortar, debe ser asequible, accesible y disponible, libre de estigma. No me interpondré en el camino para que mis electores accedan a la atención médica del aborto que necesitan. Siempre defenderé la libertad reproductiva y que cada floridano pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo junto con sus familias y sus médicos, no los políticos.

