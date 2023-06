Poema para el Día de los Padres

Me sorprendió leer un artículo en The Wall Street Journal sobre las difíciles relaciones entre los padres y los hijos de matrimonios divorciados. Tal vez por ser un “hijo” de lo que me gusta llamar “la generación del divorcio,” el tema siempre me asalta el día de los padres. Y nunca he visto una discusión sobre el asunto en un día que celebra el ideal de la paternidad.