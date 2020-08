Bad Bunny va a inscribirse

Bad Bunny ha querido darles un ejemplo a los jóvenes de entre 18 y 20 años, que son sus principales seguidores, yendo a la Comisión Estatal de Elecciones para sacar su tarjeta electoral, y con ese gesto invitar a los demás que lo hagan.

Con todo y que lo considero nuestro Charles Bukowski; con todo lo inquietante y transgresora que me resulta su expresión artística, debo decirle que esa entrada por el aro de ir a sacar su acreditación como ciudadano participativo, no le pega para nada.

¿Quién falló en el equipo publicitario? ¿A quién le calentaron la oreja con esa sugerencia?

Además hay una contradicción importante en ese gesto de él, que a mí, y seguramente a muchos de sus seguidores, nos desubica un poco. La esencia de su filosofía —ya que de hecho maneja una particular filosofía—, es la insumisión. Si sus seguidores de verdad lo estiman y lo siguen, y son coherentes con sus enseñanzas (maestro), lo lógico es que lo desobedezcan. Es más, están persuadidos de que Bad Bunny espera que no le hagan caso.

Su mundo, el mundo del Conejo Malo, precisamente es distinto y sobresale porque nunca ha buscado seguidores. No los necesita, los detesta. O yo he creído todo este tiempo que desdeña esa fidelidad incluso cuando él mismo es el objeto de ella. Al menos eso es lo que reflejan sus temas, su acercamiento a la soledad, al amor, a la independencia de los seres humanos.

Fíjense que esa grabación, “Amorfoda”, que es de mis favoritas, tiene mucho de aquel verso de Bukowski: “El amor se seca más rápido que un charco de semen en su ombligo”.

Qué maravilla. Estamos en tiempos de pandemia, esto está permitido, Eros y Tánatos fraguando las fiebres de la peste.

Esa visita del antiídolo de las juventudes al corazón de la corrección política no tuvo pies ni cabeza. Para ser fiel a Bad Bunny hay que cultivar una infidelidad rabiosa hacia el propio Bad Bunny.

¿Cómo va a entrar a una oficina de inscripción permanente y servirle de ejemplo a esa gente recién salida de la adolescencia, que son su público, para que se hagan validar como ciudadanos por una tarjetita? No hombre no, déjenlos que crezcan.

Y añado más: eso me huele a una componenda partidista a la que lo arrastraron, porque además arengó a las masas a no votar por rojos ni azules. Suponiendo que no va a votar por el Proyecto Dignidad, adivinen, ¿quién metió la mano para buscar desesperadamente que un ayudante de Bad Bunny convenciera a Bad Bunny de que se presentara a inscribirse y anunciara que próximamente señalará a su candidato?

Ay, Benito.