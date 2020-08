Bad Bunny y el dedo gordo

El azote de las grandes pandemias de la humanidad siempre ha venido acompañado de inusitados desahogos sexuales.

En la Edad Media, entre la desesperación de aquellas pestes que exacerbaban la inspiración de los juglares, se celebraron las más famosas orgías de la historia, y así fue por los siglos de los siglos: mientras más miedo y más muertos, más arreciaba la fresquería en la pintura, en la música y hasta en la arquitectura: miren, si no, los frisos de algunos edificios levantados al calor de la peste negra. También florecía, junto a la enfermedad, la literatura madre de todas nuestras sonrisas verticales.

En fin, que ahora estamos en pandemia, y que no hay que escandalizarse por las cosas de Bad Bunny. Más atrevido que el atrevimiento suyo al hablar de ese “acto” abismal (fíjense cuán cuidadosa soy), me parece aquel célebre verso de Lope de Vega: “Siempre mañana y nunca mañanamos”.

PUBLICIDAD

Estamos encerrados, muertos de miedo, mirando con desconfianza al prójimo, alarmados con las recomendaciones de esa doctora americana que insiste en que nos pongamos la mascarilla para estar en casa. No habrá vacuna hasta el año que viene, y aún estamos empezando agosto.

Hay que pensar que Bad Bunny también está encerrado, que diga lo que quiera y cante lo que le parezca. Giovanni Boccaccio, cuando llegó a Florencia, se encontró las calles llenas de enfermos que iban dando tumbos, o agonizantes que exhalaban su último suspiro a las puertas de los palacios, o iluminados que agitaban hierbas aromáticas, pues creían que así se protegían de la plaga bubónica.

Tampoco Bad Bunny dijo nada del otro mundo. A ver, ¿qué dijo? Una cosa de lo más normal. Estoy segura que hubiera podido referirse a situaciones más insondables, y no lo ha hecho. Todavía. Si esto se alarga, tápense los oídos los que hoy han corrido a flagelarse. Parece mentira que un muchacho tan joven los ponga tan nerviosos. Nos da tres vueltas el Conejo, y ese vídeo del tema titulado “La Difícil” es una joyita de sutileza sin igual. Para que vean cómo se habla de reivindicaciones feministas sin recurrir al panfleto y al aburrimiento.

Después de todo, debemos agradecerle que nos distraiga en estos días de recta final a las primarias, que se han vuelto insoportables. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a quien imagino, no sé por qué, como a un menor contrariado que mete pataditas en el suelo, advierte que si no le dan $14 millones más para las elecciones de noviembre, se lleva la pelota y el bate. No las celebra. Punto.

PUBLICIDAD

Eso es obscenidad, caramba.

Vuelvan a “La Edad de Oro”, de Luis Buñuel, una película que he revisitado en estos días: aquella vaca encima de la cama, qué cosa más fantástica, y la expresión de la protagonista chupándole el dedo gordo del pie a una fornida estatua.

Basta de moralinas y bobadas, que esto es serio.