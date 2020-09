Bajo el signo de la vaca

El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, dijo que iba a una cita médica y no volvió.

Yo creo que para poner una nota de humor negro a su renuncia, no tenía que ir tan lejos. Pudo haber dicho: “Bajo un momentito a comprar cigarrillos”, frase algo pasada de moda, pero muy efectiva y hasta legendaria en la necrología conyugal.

Claro que Dávila no está casado con la CEE ni con los comisionados electorales, que están casados entre ellos mismos y en plan de quitarse la pajita del hombro, proyectando de este modo una imagen nada tranquilizadora, sobre todo para los suplidores.

Los de la imprenta que hacen las papeletas, y los que proveen la tinta indeleble, más la empresa que pone los camiones para la transportación de los famosos maletines, estarán en ascuas, pendientes de lo que va a pasar. No van a dar un paso en falso y entregar materiales sin que haya marineritos sobre cubierta.

¿No era acaso lógico que sabiendo lo frágil que era la posición de Dávila al frente de la CEE, los comisionados electorales se hubieran puesto de acuerdo desde hace mucho rato sobre quién habría de sustituirlo?

Pero están entretenidos en lo suyo; en la politiquería del momento y en el pulso partidista que se echan unos a otros. Equivocados de la vida como han estado siempre, suponen que al final todo caerá en tiempo porque todo el mundo va a correr por ellos. Y los suplidores se van a desvivir por atenderlos, atenidos a que les pagarán después.

Eso era antes, cuando el gobierno gozaba de credibilidad y base económica (que no tiene en plena bancarrota), y de hecho había más entusiasmo por participar en el proceso y trabajar en los salones de la CEE, abrigando quizá la esperanza de destacarse para obtener luego un empleo en la administración ganadora, bien para sí mismo o bien para un pariente.

Todo eso cambió. Vivimos unos días difíciles en que la gente teme contagiarse. Ahora sí que es verosímil el anuncio de campaña de la provincia de Buenos Aires en que la gente se esconde para que no le den la lata con una hojita suelta. Vemos venir para encima a un individuo que habla solo y agita el dedo índice, balbuceando frases inconexas, y no digo yo si nos escondemos. Yo cierro las puertas cuando pasan las tumbacocos, igual las cerraría si pasa una alunada gritando “¡un día, un día!”. No sé qué le vieron a esa “idea”, para empezar no tiene que ver con la idiosincracia de Puerto Rico, ni caribeña en general. No nos gusta que nos emplacen o nos culpen a priori.

Muy pocos votos va a contar la vaca del anuncio como sigan en su nube los comisionados electorales. Yo les aconsejaría que no esperen por la gobernadora. A ella le da exactamente igual que las elecciones se celebren en noviembre o que las pospongan hasta que llegue la vacuna.

Déjenselo directamente al Tribunal Supremo. Se les está echando la noche encima.