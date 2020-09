“Buenos días, tristeza”

Una de las primeras novelas que leí en mi vida, siendo adolescente, llevaba ese título, “Buenos días, tristeza”, y fue escrita por una autora francesa, Françoise Sagan, cuando solo tenía 18 años. Hay varios niños prodigios en las letras francesas. Raymond Radiguet solo tenía 16 (murió a los 19) cuando escribió “Con el diablo en el cuerpo”, una maravilla que sigue estando entre mis libros favoritos.

Viene al caso lo de la novela de Sagan, porque The New York Times suele mandar, a sus suscriptores, un resumen de las principales noticias matutinas, “The Morning”, y el periodista que lo escribe, por educación, inicia con esto: “Good morning”.

Pero qué good morning ni qué ocho cuartos, si cuando uno empieza a leer, va resbalando poco a poco de la silla, aplastado por el peso de la desesperanza y el miedo.

En una entrevista reciente que le hicieron en otro diario al gran actor danés, Viggo Mortensen, este aseguraba que en lo primero que piensa cuando se despierta es en la muerte. Al oír aquello, el entrevistador se quedaba, por supuesto, muerto. Sobre todo porque Mortensen está casado con una actriz muy bella llamada Ariadna Gil.

Pero en estos tiempos, no debe cambiar mucho las cosas tener en la cama a la más bella —o al más bello—, si al prender el teléfono para ver las noticias, uno se entera de que las pruebas de la vacuna contra el COVID, de la multinacional sueco-británica AstraZeneca, han sido suspendidas hasta nuevo aviso porque alguien que participaba en el experimento se puso grave. Había muchas esperanzas puestas en esa vacuna, iban despacio pero eso daba cierta seguridad a la comunidad mundial, contrario a las que están fabricando potencias como China y Rusia, que tienen prisa y vacunan ejércitos. Esto es literal. En China mandan a buscar un batallón para probar, y los vacunan a los pobrecitos porque los vacunan. Órdenes militares. Y después que Putin aseguró que hizo que vacunaran a su propia hija, a ver quién le va a decir que no se deja.

El “Good morning” de hoy de The New York Times, prioriza también la nota de que, al abrir los campus universitarios, se han reportado miles de estudiantes enfermos, a los que en principio han mandado a aislarse en habitaciones especiales. Pero luego, al ver que el número crece, no se les ha ocurrido nada mejor que pedirles que vuelvan a sus casas.

El epidemiólogo del gobierno federal, Anthony Fauci, no ha dado crédito a sus oídos: “Cuando los mandas a la casa”, ha dicho, “particularmente si se trata de una universidad con estudiantes venidos de muchos lugares diferentes, podrías estar sembrando la infección por todas partes”.

Para coronar la mañana, nos avisan que se ha roto el récord de los incendios en California, con 2.2 millones de acres ya arrasados, y apenas comienza la temporada pico.

No nos queda más remedio que saludar como esos americanos con prisa, “morning”, y el “good” si quieren que se sobreentienda. El optimista que lo pronuncie bien.