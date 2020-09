Casémonos ya

Este diario publicaba en estos días una guía para casamientos en tiempos de pandemia.

Antes que nada, advertía que muchas parejas habían decidido aplazar la boda hasta que pudieran celebrarla como habían soñado.

No soy coordinadora de eventos, ni psicóloga, ni siquiera sé leer el tarot, pero, ¿por qué no dejan la gran boda para cuando cumplan 25 años juntos? Siempre hay una segunda oportunidad en la vida —raro, pero la hay— y si a pesar de todo alcanzan el aniversario de plata, eso sí merecería un fiestón.

No voy a ser tan materialista como para reparar en el dinero que se ahorra una pareja que se casa en estos momentos, en presencia de ocho o diez familiares cercanos. Los matan con una paella. Cierto que los invitados virtuales —porque eso es lo que proponen los expertos, hacer una boda virtual para que los ausentes puedan verla— no van a ser muy generosos con sus regalos, ni siquiera mandarán uno. Las famosas listas de boda de las tiendas supongo que están ralentizadas. Son a menudo una interminable letanía de trastos que no se necesitan, y donde para colmo aparece la clásica freidora de aire, que es el artilugio antierótico por excelencia.

La boda por internet no la ve nadie. La abuelita. Y a lo mejor la primera mujer del novio. La mayoría de la gente prefiere disfrutarla en vivo, saludar a los amigos, enterarse de quién va con quién. ¿Tiene gracia una boda virtual, donde probablemente uno solo puede ver al oficiante, sea juez o cura, y a los novios, que ya los tiene vistos? De vez en cuando la cámara hace un paneo sobre el esmirriado grupo de asistentes, y un close-up al bizcocho, que tiene que ser modesto porque, ¿quién va a comer todo ese pastillaje? Se puede congelar para el primer aniversario, sí. Estará bueno con café.

Si me preguntan a mí, que no me preguntaron para el reportaje (y háganlo para la próxima), nadie posponga ese momento tan bonito. Y les voy a decir por qué: no se trata de una posposición normal por una apendicitis, un viaje urgente de trabajo, incluso un duelo en la familia. Es una posposición pandémica, que obliga a los contrayentes a encerrarse, bien sea juntos, si conviven, o por separado. En cualquier caso, los confinamientos son funestos para quienes tienen planes de compartir la vida (los que ya la comparten, no tienen más remedio).

Estoy segura que matrimonios que hubieran durado medio siglo, si se casan en el momento en que lo tenían previsto, se vuelven sal y agua si lo posponen por culpa del COVID, que como dije antes, no es un imprevisto normal, al contrario, nos pone a cavilar de una manera filosófico-trascendental. Y eso nos transforma un poco cada día. Vemos las cosas con otros ojos. Sentimos diferente.

En la guía para casamientos, que he recortado porque nadie sabe, un experto en bebidas recomienda que se sirvan “signature cocktails” con toques de manzana o romero, “muy a tono con los sabores de moda en otoño”. A mí no me importa el otoño, aborrezco la manzana, y si no me ponen el martini seco de toda la vida, apago la tableta y ni siquiera espero por el “ya pueden besarse”.