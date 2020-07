Charbonier y las copiosas lluvias

Estas son las santas horas que no he podido comprender por qué la representante María Milagros Charbonier ha sido apartada de la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. ¿Qué daño le hacía a nadie en ese puesto?

Si es por haber recibido una visita del FBI, a esas horas infames en que suelen visitar ellos, pues qué importancia tiene, si eso es parte de un conjunto de valores que adornan a la Cámara de Representantes.

Lo ético es entregar el teléfono sin que se lo hayan pedido con una orden en la mano (la orden la sacaron después), y ella lo hizo.

Ético es ofrecer café a esos esforzados agentes que van con las pistolas al cinto. A las seis de la mañana, lo único que ofrezco en esta casa es tequila. Tengo la ética por los suelos.

Volviendo a la representante Charbonier: yo no la hubiera tocado. Si la mujer está ya neutralizada, pensando en que no puede ejercer la notaría; en que despidieron a su esposo del gobierno; en que no puede mirar a los ojos de la multitud de pecadores que se revuelcan en la lujuria de la fibra óptica (casi todos los sexólogos recomiendan el sexo virtual), ¿para qué privarla de su silla en la Comisión de Ética?

Es contraproducente porque, cuando vuelva, si es que vuelve, o sea, si sale por la puerta grande luego de esas visitas mañaneras, llegará impaciente, con más ganas que nunca de adecentarnos y meterse en la vida de los demás.

Su sustituto al frente de la Comisión es el representante Ángel Bulerín.

Bulerín, a principios de este año, presentó una medida para ordenar a las comisiones de Transportación, Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara (fíjense qué cantidad de gente), que hiciesen una “investigación exhaustiva sobre los factores que generan inundaciones cuando se experimentan copiosas lluvias”. Esto me trae a la memoria aquella frase de García Márquez: “¿No te parece raro? Se está muriendo gente que antes no se moría”.

Esta noche puede salir a la calle el amigo Bulerín, y ya verá, sin investigar mucho, cómo se generan las inundaciones con las copiosas lluvias. Eso es lo ético, ir uno mismo y no mandar a mojarse a los demás.

No obstante, quede claro que no estoy ni remotamente en contra del nombramiento de ese noble legislador. ¿Saben lo que se le ocurrió el año pasado? Pues que la Comisión de Gobierno de la Cámara realizara una investigación —también exhaustiva, él a todo le pone esa coletilla— sobre la conveniencia de instalar cajeros automáticos en los cuarteles de policía. Pero, ¿en los cuarteles? Los policías andan por ahí en sus patrullas y paran en cualquier cajero. Solo se me ocurre que la propuesta de Bulerín sea para beneficio de los arrestados. Llega un matón, el clásico sicario custodiado por agentes, y de repente dice: “Quítenme un momentito las esposas, que voy a usar la ATH”.

Y la usa. No digo yo si la usa. Es más, se la lleva.

Deseémosle suerte a Bulerín en su encomienda al frente del puesto vacante que deja Charbonier. Pero que no caliente mucho la silla, pues ella aseguró que volvería.

La ética no se abandona así como así.