Correr a internet, hacen falta neveras

Estoy confinada, harta de leer de los bochinches y necedades de la Comisión Estatal de Elecciones, y anticipar el rumbo que tomará la Legislatura, que no se me hace difícil: en el Capitolio será un cuatrienio estéril y bastante agitado. Mientras menor sea el radio de acción para sacar adelante leyes, porque no van a poder pasar por encima del Plan Fiscal, mayor será su afán por escenificar monumentales garatas y llamar la atención. Eso denlo por seguro, o si quieren apúntenlo, hoy 10 de noviembre.