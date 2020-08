Crimen de odio en Retablo

Hoy nos confinan. Más.

Y no creo que la culpa del aumento en los contagios haya sido exclusivamente de los centros comerciales o de los restaurantes, donde no he visto a nadie abrazarse ni hacer corro, sino de las reuniones privadas, que son incontrolables.

El día de las primarias, por no ir más lejos, hubo innumerables “reunioncitas”, muy festivas y gritonas, gente mayor que entró en calor. Los jóvenes hicieron todas las fiestas que les dio la gana en julio, yo veía la hilera de carros en alguna casa de la urbanización, y los muchachos bajando de ellos, unos con mascarillas y otros no. De aquellas tempestades surgieron estos lodos. Los adultos, sus primeras víctimas.

Pero por suerte, entre los escasos placeres que nos ha dado la pandemia, está el de mirar películas de una manera reconcentrada y libre, sin tener que escuchar los irritantes estallidos del popcorn, ni oír los comentarios del otro. La historia para nosotros solos. Sin que en el cine se encienda un celular. Y sin que, estando en casa, alguien reclame “stop” para ir un momentito al baño. Díganme ustedes si esto no es un banquete: no popcorn, no celular, no voces, no nadie que se antoja de ir a mear.

Ya vendrán los sentimentales a decir que lo bonito es sentarse acompañado de aquel que llora en las escenas dramáticas. Sí, cómo no, y ponerse uno a consolar.

“Retablo”, en Netflix, es una película peruana que se deja ver con toda la consternación del mundo. Si difícil es en Puerto Rico —y en tantos países presuntamente liberales—, preferir, amar o vivir con una persona del mismo sexo, imagínense lo que es intentarlo en las zonas más remotas y tradicionales de una región como Ayacucho, en Perú.

Esta película es tan original, tan auténtica en los mínimos detalles, que es imposible despegar la vista. A ningún otro director se le habría ocurrido situar una trama tan desgarrada en ese entorno candoroso y minimalista de la artesanía de los retablos. Y es que sus realizadores comprendieron que, al igual que esas obras llenas de figuritas que salen de unas manos diestras, el mundo de las personas con una sexualidad secreta es demasiado frágil, todo el tiempo en peligro.

Encima es una película hablada totalmente en quéchua, el idioma de los incas, que hoy día es la lengua en la que siguen comunicándose miles de pueblos en media docena de países. El director del filme no hablaba ese idioma. Así que dirigió a los actores, entre ellos al consagrado Amiel Cayo, originario del altiplano puneño, sin entender una palabra de lo que decían. Lo que también nos da una idea de lo que es la dimensión del arte: procurar que estén en su lugar las emociones, una tensión que es más importante que la de las palabras. Netflix, por supuesto, nos ha puesto subtítulos.

Vayan leyendo lo que puedan, viendo buen cine, y anotándose en la listita de la vacunación, en lo que pasa el próximo aguacero, el real de una tormenta que anda por ahí rondando, y el bubónico, que nos sigue empapando de melancolía.