Despejen el cucarachero

¿Qué hace Juan Ernesto Dávila al frente de la Comisión Estatal de Elecciones?

Si tuviera un poco de amor propio, un ápice de sentido común, ya el domingo se tendría que haber ido. El pobre, creo que está persuadido de que lo valiente es quedarse, y nadie lo ha sacado de su error. Nos amenaza con quedarse en su puesto hasta que se solucione el lío de las primarias. ¿Qué tiene en la cabeza?

El primer camino hacia la solución es que hoy mismo recoja y se vaya.

Segundo, que se nombre de manera urgente, por decreto, sin que se meta la Asamblea Legislativa —que es un nido de termitas en el árbol de la perversidad— un juez, un abogado de prestigio, un experto en cuestiones electorales para que encamine el proceso y ya se quede hasta que pasen las elecciones generales. Luego cierran la Comisión, y el gobierno que venga empieza desde cero.

PUBLICIDAD

La gobernadora no parece una mujer de Estado. En medio del reperpero, ella no le ha dedicado una palabra al COVID, que avanza sigilosa, inexorablemente. Ni siquiera ha hablado con su secretario de Salud sobre la necesidad de cerrar las playas a los bañistas. Me refiero a las que reciben directamente descargas residuales, y aquí todo el mundo sabe cuáles son.

El domingo, Wanda Vázquez fue a votar con esa estudiada cachaza, el pelo intacto y la mascarilla de Carrazana, de 50 o 60 dólares. Y no me digan que “se las regalan”. Ella no es una futbolista para estar promocionando marcas.

Aquí pasó algo muy sencillo: no hubo dinero para pagar las papeletas. Y recuerdo que hace alrededor de tres semanas, la imprenta paró las máquinas y dijo que estaban en “mantenimiento”. Ya tenían bastantes papeletas listas, pero levanté el teléfono y los llamé. Pregunté directamente si la Comisión les había pagado. Me respondieron que no.

Cualquier empresario, cualquier patrono que tiene una nómina que honrar, y unos proveedores a los que también les debe responder, hubiera hecho lo que hizo Printech, la imprenta de Cayey: ralentizar la entrega. Aun así, siguieron enviando el material, a paso lento, pero bastante hicieron. Otros, en los Estados Unidos, hubieran cerrado el grifo sin mandar ni una.

La Junta de Control Fiscal había asignado dinero a la CEE para que pagara a tiempo esas papeletas. ¿Y qué hicieron Dávila y los comisionados? Se lo gastaron en sus asesores y sus boberías. Por aquella época, recuerdo que la comisionada del PNP se quejaba de que no tenía impresora en su oficina y se veía obligada a bajar dos pisos para imprimir en otra. ¿Y eso qué? Como si baja quince. En la Comisión hay ascensores. Han estado todos tan equivocados de la vida.

PUBLICIDAD

Que sepan que Washington observa. Que la Junta de Control Fiscal, el contralmirante Brown y la jueza Swain, los miran con detenimiento. Hay que procurar resolver cuanto antes el trance primarista, y ocuparse de las elecciones generales. Desde ya advierto que tendrán que ir donde la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, a solicitar un desembolso (que no será pequeño) para que las cosas fluyan el 3 de noviembre. Si no fluyen y se suscita un desastre mayor, alguien tendrá que asumir el mando provisionalmente, y les aseguro que no va a ser Pierluisi, juramentado a toda prisa. Ni la gobernadora prolongando su mandato. Ni ninguno de los candidatos en carrera, porque si se fastidian las elecciones no hay carrera.

Ahora, de inmediato, hay que suspender de empleo y sueldo al presidente de la CEE y a los comisionados electorales. A lo mejor hasta nos han hecho un favor eliminando a la cúpula que le seguía en mando a Juan Ernesto Dávila, porque así es más fácil llevar a alguien de fuera.

Dense prisa y dejen la mojiganga. Acuérdense que les conviene.