El FBI y la pandemia

Al representante Rafael “Tatito” Hernández —y miren que me cuesta escribir “Tatito”— lo traicionó el subconsciente y dijo que mientras los legisladores recibían dietas y estipendios por transportación, no se reportaron casos de corrupción en el Capitolio.

En otras palabras: los ladrones son ladrones por necesidad, no por vicio. Luego les eliminaron las dietas, ¿y qué iban a hacer los pobres?, pues inventarse trampas para sacar el dinero por otro lado. Normal. Comprensible. Humano.

Esa situación la debería tener en cuenta la Fiscalía federal como atenuante a la hora de indagar en los delitos de María Milagros Charbonier y su pequeña tropa, más los legisladores que cayeron antes o estén a punto de caer en las investigaciones del FBI.

Lástima que “Tatito” no es abogado, porque defendiendo a sus pares de la Asamblea Legislativa, se ganaría lo suficiente para empatar la batalla y hasta superar lo que ha dejado de percibir en dietas, que él también las debe estar necesitando.

Eso es lo que piensan todos ellos, no se crean que es “Tatito” solamente.

Están persuadidos de que no es justo que vivan con el “triste” salario que les pagamos, en contraste con las “incontables” horas que le dedican al chachareo en los hemiciclos. ¿No se han fijado que siempre están de receso? Cuando no es la Semana Santa es el verano, y cuando no eso, es el Día del Pavo, y en un abrir y cerrar de ojos las prolongadas fiestas navideñas. Es un exceso de vacaciones que se han legislado para su disfrute a través de los cuatrienios, sin contar los días que se ausentan de las sesiones legislativas, bajo cualquier excusa, práctica esta aceptada por los presidentes de Cámara y Senado, que se las dejan pasar.

La lógica de “Tatito” es la de esos tipos que piden en las luces y cargan con un letrerito que dice: “No robo, no asalto, deme algo”. O sea, venimos obligados a darles un peso torturados por la posibilidad de que, si no se lo damos, lo estamos lanzando a los brazos del delito.

Estoy segura de que cuando quede conformada la nueva Junta de Control Fiscal, tomarán en cuenta el argumento de "Tatito"; su advertencia de que, en aquellos dorados años en que disfrutaban dietas y estipendios, ninguno se veía forzado a meter la mano ni se buscaba el dinero por la izquierda (lo cual tampoco es estrictamente cierto, toda vez que hubo grandes chanchullos aun con dietas y barriles de tocino y lo que les dieran).

Se hará lo que se pueda, pero tengan presente el legislador, y todos los demás, que las partidas federales, los fondos en general, no los van a manejar ellos. Habrá demasiados funcionarios, síndicos y equipos de especialistas vigilándolos y recibiendo confidencias.

Tal vez “Tatito” piense que esta ofensiva de la Fiscalía federal es resultado de la pandemia, que nos tiene a todos un poco trastornados, con la obsesión de la limpieza y el síndrome de raspar el sucio.

En eso le doy la razón. En cuanto encuentren la vacuna, el FBI se calma, y estos sufridos próceres que ahora están viendo cómo se les cierra el círculo, acaso puedan respirar mejor.