El otro viene con una rata

San Juan languidece de una forma acelerada, como tantas ciudades del mundo.

En las últimas semanas, si uno ha pensado que cogiendo el carro para ir al supermercado, o recoger comida en un restaurante, o visitar la sucursal bancaria de un centro comercial, va a aliviarse de la melancolía, está muy equivocado.

Todo decae, se seca, se derrumba.

Nuestra condición de isla turística, playera, animada por bares, chinchorros y cafetines, a mi juicio ha hecho más fuerte el peso de las restricciones, las mismas que para otros lugares, que no tienen ese perfil, quizá no tengan esa repercusión. Todo el mundo ha sufrido y está sufriendo, pero hay ciudades que por su fisonomía y características, sufren más que otras.

Al probar a liberalizar ciertas actividades, según la nueva orden ejecutiva, empieza para todos lo más duro. Y digo para todos porque si en los gimnasios, por ejemplo, aun al 25 por ciento de su capacidad, los clientes no se evitan, mirándose los unos a los otros como apestados, la realidad es que iremos para atrás.

Los casinos lo mismo. Es verdad que llegarán legiones de adultos mayores, pero que muy mayores, a “quemar fiebre” porque llevan meses sin echar una peseta en las maquinitas. No son ludópatas, son gente que simplemente tiene ese ritual de ir a jugar un rato, y a esas edades es cruel negarles el único aliciente.

Los pocos turistas que están llegando, al no poder meterse en un bar, se meterían al casino, y el dilema es muy fuerte, son miles de personas desempleadas que claman para que les permitan recibir aunque sea la cuarta parte de la clientela, y prometen que les exigirán mascarillas, los mantendrán separados, les tomarán la temperatura diez veces y los rociarán de arriba abajo con spray.

Hay que probar. Que no se diga que por lo menos no se intentó. Muchos negocios están cerrando definitivamente, y este no es un país común, es un país en bancarrota.

Lo mismo con las playas. No deben permitirse grupos familiares de ocho o diez personas pegadas a la neverita. Que una pareja vaya y se dé un chapuzón, o pasee al perro, o se siente un rato en la arena, guardando las distancias con los otros, relaja el ánimo y supongo que ralentiza la ingesta de depresivos o el consumo medicinal de cannabis, que me dicen que se ha disparado pero no le quieren dar énfasis al tema.

La gerencia de los cines tiene que señalizar las butacas. Hacer valer la disciplina salubrista a rajatabla. Todo el mundo con su mascarilla y el que se mueva de asiento va para la calle sin contemplaciones. Tendrán que advertirlo a la entrada de cada sala, y si me preguntan si habrá problemas, sí, los habrá. En los supermercados y las farmacias, cada día hay que halarle las orejas a uno que se quita la mascarilla, otro que no quiere que le pongan el termómetro, y otro que sale con malacrianzas. Es la batalla diaria.

La divisa de la gente, nos duela o no, es la desconfianza. Una pandemia, desde los siglos de los siglos, además de enfermedad, es un estado perenne de recelo. No disimulado, sino expresado, sin temor ni vergüenza. ¿Dejaríamos que alguien se nos acercara con una rata al hombro en el casino, en el gimnasio o en el cine? Pues usemos la imaginación: el otro viene con una rata.