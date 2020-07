La Encuesta de El Nuevo Día

Era imposible que La Encuesta que todo el mundo espera en este diario pudiera realizarse en las presentes condiciones.

Me pongo en el lugar de los encuestados, y tampoco hubiera querido que nadie entrara en casa a hacerme preguntas. Antes de permitirle acceder, hubiera tenido que tomarle la temperatura, ¿o le pone uno la mano en la frente? También me habría obligado a rociarlo de arriba abajo, laptop incluida. Y al final desinfectar la silla en la que se sentó y bañar al gato que se paseó entre sus piernas. Qué va, demasiado estrés.

Mientras la pandemia dure, eso ya pertenece a otro mundo.

Tantas cosas pertenecen a otro mundo.

El planeta se ha detenido, y aquel que no ve los noticieros internacionales no puede darse cuenta de los graves repuntes de la enfermedad en tantos países; ciudades que exigen cuarentena estricta a los recién llegados, controlándolos a través del celular, como hacen en Corea del Sur, o que requieren dos pruebas a los viajeros, la que llevan hecha, y otra que les obligan a hacerse al entrar.

Hasta Corea del Norte admite que tiene un caso: el de un tipo que escapó al sur, allá cometió un delito y, antes de que lo arrestaran, regresó a nado al norte. Si tienen un momentito, no se pierdan la foto que se hizo el líder norcoreano, Kim Jong-un, con los principales comandantes de su ejército, a quienes regaló una pistola (sin balas), para conmemorar la firma del armisticio que puso fin a la guerra de Corea hace 67 años. Kim Jong-un posa sentado en un sofá pavoroso, pero pavoroso de verdad, y los comandantes, o bien muestran la pistola acercándola a la sien, o la muestran apuntando la barbilla. Como un suicidio en masa. A la vista de ese sofá, no digo yo si a cualquiera le entran ganas de irse de este valle de lágrimas.

Lo único bueno es que se ha determinado que la vibración sísmica en las ciudades confinadas ha bajado un 50%. Dicen que, en condiciones normales, el subsuelo de las grandes urbes, con todo el movimiento de carros, trenes y multitudes, genera un fenómeno que se llama vibración sísmica de fondo. Es lo que pasa en el Viejo San Juan, especialmente con motivo de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que cada vez son más ruidosas y dañinas para las estructuras del casco antiguo. Pero en fin, ni aun los residentes que sufren la avalancha y el deterioro de su entorno se atreven a cuadrarse por miedo a que los tachen de aguafiestas o reaccionarios. De modo que eso seguirá hasta que el cuerpo aguante.

Al principio decía que la gente que antes contestaba a preguntas de un encuestador, ahora rechaza recibirlo en su casa. Y me atrevo a decir que para los políticos es un alivio. En otras encuestas, tan pronto sospechan que los resultados están por salir, se reúnen con los jefes de campaña para acordar una reacción, la que sea, que es la de siempre: la verdadera encuesta es en las urnas.

Pamplinas. Recuérdense chalecos que los conocí sin mangas.

No crean que no me entristece que La Encuesta haya tenido que aplazarse, porque me encanta escribir sobre los resultados y las declaraciones del día después. Es uno de los grandes placeres de los columnistas, quienes últimamente tenemos pocos.

Bueno, yo tuve uno: “Porgy and Bess”, en la versión monumental del Met, que la pasaron por televisión. Tanta maravilla junta.