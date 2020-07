La Maldita y El Loco

¿No se han percatado de que el gobierno todo lo resuelve con una Ley Seca?

La Ley Seca viene siendo como el romerillo del humorista Alvarez Guedes.

Total, no resuelve nada.

Se decreta Ley Seca cuando hay huracanes. Ley Seca cuando nos sacude un terremoto. Ley Seca antes y después del voto, así sean las primarias que no le importan a nadie. Ni siquiera importan mucho las elecciones generales de noviembre. Se trata de escoger a las personas que ocuparán cargos administrativos bajo el férreo mandato del contralmirante Peter Brown.

Está bien cerrar los bares, puesto que la gente, a partir del segundo o tercer trago, empieza a hablarse más de cerca y en voz más alta. Los bares, barras, quioscos donde se aglomera el público a beber, incitan al júbilo y la aspersión indiscriminada de saliva. Perdonen que sea tan gráfica, pero lo he visto con estos ojos.

Lo que pasa es que los restaurantes son otra cosa. Si los clientes llegan a cenar a las siete o siete menos diez, en lo que se sientan y escogen el vino pasan unos minutos y entonces la carroza se convierte en calabaza. Viene el camarero y dice que hay que tomar refresco. Sabemos que los restaurantes hacen la noche generalmente con las bebidas que piden los comensales. Eliminarlas a partir de las siete es darles un palo adicional que se une a los palos que ya han recibido. ¿De qué les vale abrir para ofrecer refresquitos con el rodaballo de caché o con el asopao de la fonda? Que nadie se pueda tomar una cerveza con su plato es el más clásico ejemplo del síndrome Elliot Ness, que este gobierno (este y casi todos), lleva en su muy colonial ADN: la prohibición, la Ley Seca, el pecado de libar. Se aprovechan del virus para ejercer ese puritanismo roñoso.

De los supermercados, ni hablemos. Están los dueños que echan chispas. Llegar a las siete y un minuto para adquirir una botella de vino, que es algo de lo más normal, está prohibido por Dios y por Wanda Vázquez. Y menos mal que María Milagros Charbonier está muy aturdida y atareada con su pañuelito, de lo contrario ya habría presentado un proyecto de ley para prohibir el alcohol hasta que se descubra la vacuna. Esa también tiene en la molécula una sustancia represiva.

Yo solamente consumo dos marcas de vino, por motivos obvios: “La Maldita”, una garnacha tinta que se elabora en La Rioja, y “El Loco”, un buen verdejo de Rueda. Desconociendo que el nuevo reglamento aplicaba a los supermercados, donde nunca he visto a nadie embriagándose mientras empuja el carrito, cogí una botella de “La Maldita” y otra de “El Loco” y las llevé a la caja. Se armó cierto revuelo porque no quería creer que se me prohibía comprarlas, pero el gerente me dijo que ya los habían visitado (los de Rentas Internas o los de Salud) y los obligaban a poner un letrero, pavoroso por cierto, que indicaba que a partir de las siete no se vendería ni una gota de alcohol. Si serán.

Los casos de Covid están subiendo y no es porque nadie compre una botella a las ocho de la noche en un supermercado. O porque la pida en un restaurante, sentado a la mesa, con su comida. No sé quién le redactó el decreto a la gobernadora, pero extenderlo a esos negocios es una ridiculez. Quien quiera que haya sido, merece un despido fulminante. O sea, que se haga el loco y renuncie.