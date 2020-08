La vacuna Sputnik 5

Los rusos acaban de registrar su primera vacuna (no va a ser la única) y ya han empezado a vacunar en masa a ciertos sectores de la población.

A la vez, algunos de los científicos que participaron en el proceso de experimentación y desarrollo —día y noche, prácticamente sin dormir, eso es verdad— se han trasladado al Instituto Finlay, de La Habana, donde piensan colaborar en lo que es la producción en masa de la vacuna, ya que el Finlay es el único lugar en América Latina con capacidad para fabricar y exportar grandes cantidades de la inyección, por ejemplo hacia México y otros países que presuntamente la habrían requerido.

Por su parte, y sin desdorar a los presentes (a los rusos que están trabajando como hormiguitas en el Finlay), el epidemiólogo en jefe de la república de Cuba, Francisco Durán, acaba de anunciar que, de sus cuatro vacunas en distintas etapas de experimentación, hay una que está adelantada al extremo de que es inminente que se anuncie oficialmente su registro.

¿Se están echando faroles, como dicen en el póquer? No se sabe. No se sabrá hasta que pase un poco de tiempo. El único inconveniente, aparte de alguna reacción adversa que no será más grave que la de cualquier otra vacuna, es que la gente reciba la inyección y se vaya de fiesta, y en caso de que no funcione, al cabo del tiempo desarrollen la enfermedad. Pero en un momento de gran desesperanza global, con el planeta prácticamente paralizado y rebrotes continuos en países que se suponía que habían superado lo peor del virus, los gobiernos se agarran de un clavo ardiendo.

La vacuna rusa ha recibido el nombre de Sputnik, en memoria de aquel primer satélite que la antigua Unión Soviética puso en órbita en los años cincuenta. Pero a mí la realidad es que Sputnik me trae malos recuerdos, porque en mis primeros años escolares, lo primero que nos contaban era la cosa del Sputnik dos. Algunas niñas terminábamos llorando, y los varones, siempre tan insensibles, haciendo chistes a costa de la perrita Laika. El animalito, un callejero de los barrios grises de Moscú, fue “adoptado” para participar en el segundo intento del Sputnik. Para entonces, ya se sabía que moriría en el espacio, y dicen (dicen), que la cuarta o la quinta ración de comida contenía veneno para que no sufriera. Pero la perra murió antes, de estrés y de calor. Su cadáver se quedó dando vueltas a la Tierra y eventualmente se desintegró.

El Sputnik 4 también llevaba una perra, y se achicharró igualito que Laika, acompañada de ratones y una gallina. Un surrealista barbecue espacial. La carrera hacia la conquista del cosmos no fue agradable, sobre todo porque en la época del Sputnik 4, ya éramos niñas que podíamos seguir la historia del lanzamiento y el porvenir de la perra Chermushka, que se llamaba esa otra pobre sacrificada en nombre de la ciencia.

Con todo, si alguien me propone inmunizarme con el Sputnik 5, me faltará tiempo para poner el brazo. Hago fila desde la noche antes, como en Viernes Negro para comprar freidoras.

El Sputnik 5, qué casualidad, fue la única nave que volvió a la Unión Soviética con los animales vivos: dos perras, un conejo (con las orejas mordidas por las perras), 42 ratones, dos ratas y un enjambre de moscas.

Todos salieron de la nave algo mareados. Es natural.