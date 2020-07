Los obstáculos a la llegada: único remedio

A Puerto Rico lo que le interesa desde hoy, cuando comienzan los supuestos controles en el aeropuerto, es la efectividad de la vigilancia a esa tremenda cantidad de viajeros que está llegando desde los focos más peligrosos de Estados Unidos. La caridad empieza por casa: para desalentar las visitas, el arribo no puede ser fácil ni grato.

¿Qué es lo más severo que puede imponer la gobernadora en un aeropuerto que está regido por normas federales?

Eso es lo primero que hay que establecer, lo primero que debe compartir ella con su pueblo, y prometer que llegará tan lejos como pueda. Aunque viajen por motivos muy específicos y urgentes, de índole familiar o comercial, todos deben traer constancia de que no están enfermos. Si no la traen, que aquí se hagan la prueba y aquí la paguen. ¿Cuántos países no han cerrado las fronteras, priorizando la salud de sus ciudadanos?

Comenté en un Bubónico anterior que quizás ya es demasiado tarde. Hay gente que ha venido a velorios —no se viene a velorios—; a conocer a un nieto —no jueguen, esperen a que al niño le salga bigote—; a cerrar la venta de una casa —a eso se viene menos—, o a traer de vuelta al estudiante universitario, un adulto que no es un merengue y puede venir solo. Por encima de todo y tan alegremente, muchos vienen a disfrutar de la playa y el chinchorreo.

Una gran parte de la población ha seguido las normas. Pero en algún momento las personas tienen que ir a la farmacia, al supermercado, al correo, a echar gasolina o, simplemente, a sentarse a tomar algo en un restaurante que sabemos que ha sido bien desinfectado. ¿Y entonces? Pues entonces entra un sujeto que acaba de llegar de Orlando y no se ha hecho la prueba allá o aquí. Por más gel que le pongan en las manos, es una bomba de tiempo que se ha colado entre nosotros, cuando empezábamos a sacar los pies del plato y los comercios acababan de abrir sus puertas.

No es justo.

Todos queremos volar y sentir que podemos escapar del encierro, que en una isla siempre es más agobiante. Pero nos aguantamos. Sin embargo, yo veo toda esa cantidad de aviones bajando rumbo al aeropuerto, y pienso que es en vano que nos hayamos cuidado tanto, cuando después de todo nadie se aísla a rajatabla. Nadie puede hacerlo. Hay quienes no pisan un supermercado hace meses, se hacen llevar los alimentos a la casa. Y me pregunto: ¿qué tal si el empleado que empaquetó la comida acababa de darle un abrazo a su hermano, que llegó de Tampa? No les van a hacer pruebas diarias, y esto se convierte en una ruleta rusa.

Con el aeropuerto hundido en el libertinaje, al que los viajeros llegan en muchos casos desafiantes, negándose a hacerse la prueba y esgrimiendo no sé qué derechos, la vida se nos va a amargar, si es que antes no nos contagian y ni siquiera alcanzamos a olfatear la amargura.

El gobierno nos ha metido en este hoyo. Los imprudentes han mostrado su lado más cariñoso, compartiendo con los visitantes. Aún podemos dar un giro rotundo, pero, ¿cuánto daño nos han hecho ya?