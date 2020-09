Matices del hambre

La Asociación de Empleados de Comedores Escolares ha denunciado el desperdicio de alimentos, bandejas llenas de comida que son tiradas a la basura, porque los padres de los estudiantes, después de encargarlas, no van a recogerlas.

Les han facilitado el trámite lo más posible. Pueden recoger los almuerzos en la escuela más cercana a su residencia. Y si no pudiesen hacerlo, porque no disponen de transportación, entonces tienen que informarlo y hacer otras gestiones con la alcaldía, o con amigos o vecinos, para que los ayuden a recoger los alimentos que pidieron.

La nota que publica hoy este diario da cuenta de un comedor donde se solicitaron 106 raciones, y solo pasaron a buscar 35. ¿Alguien me quiere hacer creer que los otros 71 adultos que no fueron por los alimentos de sus hijos no tenían ninguno de ellos cómo llegar a la escuela?

Si los solicitan, es porque pueden ir buscarlos. ¿O los solicitan a sabiendas de que no podrán llegar?

Lo grave de esto es que se invierte un dinero y unos recursos —en cocina, empleados, personal que realiza distintas funciones— que van directamente al zafacón, porque el Departamento de Salud no permite que se guarde la comida de un día para otro.

Si no se les pueden ceder las bandejas cerradas, perfectamente protegidas, a otros seres humanos, que supongo que sí, que alguna forma habrá para que la recojan organizaciones de ayuda a desfavorecidos, ¿no se podría avisar a las organizaciones protectoras de animales, o al menos a los criadores de cerdos, para que recojan esa comida y no se desperdicie?

A toda la cuestión moral implícita en el hecho de botar la comida, hay que añadir lo contaminantes que resultan los envases de foam, que solo consiguen complicar el grave problema ambiental que tiene Puerto Rico.

Las comidas se reparten desde las 10:30 a.m., hasta la una de la tarde. Si en dos horas y media nadie llega a buscarlas, es que no tienen gran necesidad. Pues que avisen a los ciudadanos del vecindario alrededor de los comedores escolares, que a lo mejor están ávidos de un almuerzo caliente, y lo recogen muy agradecidos.

Es que el hambre tiene sus matices, y los vegetales, el arroz integral y el pan saludable, más la proteína, que puede ser una pieza de ave o de pescado, a lo mejor no les parecen atractivos ni satisfactorios a los mismos que estuvieron exigiendo que abrieran los comedores.

Hace falta que Educación monitoree la verdadera magnitud del sobrante y busque una salida decente al derroche.