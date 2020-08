Pierluisi: llame a Wanda

Se queja el candidato Pierluisi de que, luego de su triunfo en las primarias, la gobernadora todavía no lo ha llamado.

Expresó que en cierta forma la comprende porque son golpes en la vida tan fuertes, que él no sabe… En su caso, confiesa que tardó como un mes en recuperarse después de su derrota frente a Ricardo Rosselló, hace unos años. Tuvieron que pasar varias semanas para que pudiera procesar el duelo y sentarse con el exgobernador, ¿se acuerdan? aquel que se fue y dejó al perro raspando con la patita en la puerta.

Y de lo que me enteré yo por aquellos días. Yo me enteré de algo que, de haber terminado mal, hubiera cambiado la historia del país, la memoria de aquel verano y hasta la proyección futura de Ricardo Rosselló. El avión privado en el que se marchó de Puerto Rico, con parte de su familia, enfrentó un desperfecto y tuvo que desviarse para aterrizar de emergencia, no recuerdo si en Santo Domingo. Según me contaron entonces, fueron minutos tensos y de peligro real.

El complejo de culpa colectivo que hubiera descendido sobre el país si ese avión se cae, nos estaría persiguiendo todavía. Achacaríamos al castigo de Dios la pandemia que ha interrumpido los perreos combativos.

Pero volviendo a lo nuestro, a mí me parece que si no ha llamado hasta ahora, Wanda Vázquez no va a llamar. Por lo tanto, es un gesto publicitario que sería un tiro para su campaña —y que no es plagiado de ningún anuncio de Argentina ni de Perú—, yo en el lugar de Pedro Pierluisi la llamo a ella. Eso es un gesto de una elegancia demoledora.

“Cuento con usted, señora”.

No sé cómo no se le ha ocurrido al círculo de sabios que asesora a Pierluisi. En cualquier caso, que espere una semanita más. Pero yo no esperaría ni un día. En política, las rencillas compartidas son la base de los frentes más sólidos —grande Tocqueville, lo parafraseo un poco—, y al candidato a la gobernación por el PNP le hace falta hacerse más fuerte, compartiendo las rencillas con una persona como la gobernadora. Si entiende lo que le quiero decir.

Esto es fuerte. Estamos en pandemia. Las elecciones se celebrarían el 3 de noviembre. Nadie sabe cómo, porque las papeletas de las primarias no se han terminado de pagar, y hay que imprimir como once millones más.

Ese empecinamiento que tienen algunos de que las elecciones tienen que ser el día tres, porque lo manda la Ley Electoral, y si no fuera por la Ley Electoral, pues porque en Washington esperan que la comisionada residente sea elegida ese día y no más tarde, es solamente eso: empecinamiento puro. Lo dije antes y lo repito ahora: a Washington le da lo mismo.

Nos tenemos que meter esto en la cabeza: ya nada tiene que ser cuando tenía que ser.

Eso fue en otros tiempos. Todo cambió con la pandemia. Y antes había cambiado con la Ley Promesa. Y esperen a que bajen las decisiones de Su Honor, Laura Taylor Swain.

Pierluisi que levante el teléfono ahora mismo, como dicen en los spots publicitarios de las televentas cuando nos quieren vender una aspiradora.

Llámela. Se va a acordar de mí.