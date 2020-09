Que Al Capone baje y lo vea

Los gobiernos en Puerto Rico tienden a ser prohibicionistas, puritanos y en lo posible evangélicos. Pero este gobierno de Wanda Vázquez, coincidiendo con la pandemia, ha dado rienda suelta a una serie de prejuicios y conductas que van más allá de la lógica salubrista y del más elemental respeto a la economía del país.

En todos los países donde hay restricciones por el COVID, los bares, discotecas y otros comercios donde se expenden casi exclusivamente bebidas alcohólicas cierran a la hora que se les ordene, o cierran todo el tiempo y ya está. No quieren a la gente aglomerada en las barras, y se comprende. Aquí no. Aquí, a las seis y media, en los restaurantes donde los clientes están ya suficientemente separados, los camareros empiezan a meterles presión para que terminen lo que les queda en la copa, con lo que se marean rápido, apurando todo ese alcohol de golpe.

Se dan situaciones inverosímiles, como la ocurrida en un restaurante donde, hace unos días, cuatro mujeres celebraban el cumpleaños de una de ellas. A las seis y veinte habían pedido una botella de vino. A las seis y media, cuando la descorcharon, el camarero advirtió que se la llevaría a las siete, así como las copas, no importa que aún estuvieran llenas. Conocida empresaria una de ellas, se quejaba amargamente del mal trago. Malo en verdad.

La santurronería local está de plácemes. Los domingos nadie puede coger un paquete de cerveza para beberlo en su casa. Un albañil, pongamos por caso, que se mata trabajando toda la semana hasta el sábado, y quiere tomar tres cervezas el domingo, no puede. Cuando las va a comprar ese santo día (porque el sábado estaba muerto de cansancio para hacerlo) le niegan hasta eso. Me recuerda “Construçao”, la inmensa canción de Chico Buarque.

La ridícula estampa de clientes amontonados en las cajas de los supermercados, para pagar una botella de whisky, de vodka, de lo que les dé la gana, minutos antes de la siete, es para plantearse seriamente qué pasa en la cabeza de aquellos que nos gobiernan. El supermercado no cierra hasta las diez y no he visto nunca a nadie empinando el codo en los pasillos.

La mayoría de las personas que beben, que saben beber, no son borrachines ni nadie nunca los ha visto ebrios. Son esas políticas represivas, que nada tienen que ver con la propagación de un virus, lo que en muchos casos lleva a la gente a beber en exceso. Y sé que hay personas que por sus experiencias o inseguridades, se aterran de ver una copa en la mesa, desarrollan una conducta obsesiva contra cualquier cosa que contenga una gota de alcohol.

Cada cual tiene sus obsesiones. Yo tal vez las tenga contra todo lo que huela a hipocresía. El alcohol no tiene la culpa de las agresiones machistas, ni de los matrimonios fallidos, ni de las paternidades o maternidades irresponsables. El alcohol tampoco tiene la culpa de las mentiras como instrumento de manipulación. La tienen el ambiente, la genética o la frustración.

El Nuevo Día publica hoy un recuento de las grandes pérdidas que está acusando la industria licorera en Puerto Rico. No solo porque no hay chinchorreo, conciertos y barras, que es una medida pertinente con la que hay que tragar, sino porque en los restaurantes, a la siete, como si fueran carrozas que se van a convertir en calabazas, eliminan todo vestigio de alcohol sobre las mesas. Y en los supermercados se prohíbe la venta cada día a las siete, y además los domingos. Algunos dirán que qué lindo que la gente no consuma alcohol, como en los tiempos de Al Capone, ¿pero saben cuánto pierde la economía local cuando se lleva al extremo la Ley Seca?

El extremismo es sádico. Sobre todo si a la vez complace a los que se creen y se sienten intachables. Encima, nos lleva a la ruina.