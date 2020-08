Todos para uno, y uno para coger palos

Si no fuera por el COVID, me daría una vuelta por los colegios electorales el domingo. Pero ni esas tradicionales ojeadas que hacíamos antaño nos están permitidas. No porque nadie vaya a decirnos calabaza calabaza, sino porque no hay necesidad de exponerse.

Uno de los candidatos pedía a la gente que saliera a votar, que eso no es más peligroso que ir a un restaurante. Eso es verdad. Tampoco es más peligroso que meterse en una jaula con cocodrilos.

En el debate de los candidatos del Partido Popular celebrado anoche, me hizo gracia que se comportaran como los tres mosqueteros, todos para uno, y uno, Carlos Delgado Altieri, para coger palos.

¿Saben lo que pasó?

Pues que en el fondo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el senador Eduardo Bhatia, ven en Delgado Altieri un advenedizo, un contrincante que no debería estar ahí, una mosca que les zumba en las orejas. Ellos se sienten miembros de otra jerarquía político-ideológica. No me refiero a clase social, bastante nos recuerda la alcaldesa sus orígenes humildes y su bisabuelo cañero, pero ella se ha movido en los círculos universitarios de la “intelligentsia” americana. Bhatia resalta que jamás salió con sus alumnas, porque viene de una crianza y tradición de padres universitarios. Ambos son la crema y nata de la papeleta.

Cuando terminó el debate se felicitaron entre sí con una complicidad que saltaba a la vista. Y a Delgado Altieri, como que por obligación, le dijeron que muy bien, muy bien, mucha suerte.

Si conoceré yo ese lenguaje corporal.

Donde sí fueron todos para uno y uno para todos fue cuando les preguntaron acerca de sus planes con la Junta de Control Fiscal: aseguraron que eso hay que resolverlo en el Congreso. La alcaldesa dijo que ella tenía allí grandes amigos, el senador Bhatia otro tanto de lo mismo, y el alcalde Delgado, aunque solo tiene entrañables relaciones en la plaza pública de Isabela, se limitó a decir que también sacaría por las orejas a los del Control Fiscal.

Voy a decir algo, y no es por defender a nadie porque no me interesa entrar en esta guerra: para lo que les ha servido a Carmen Yulín y a Bhatia tener amigos en el Congreso, yo no estaría alardeando de ellos. Grijalva es amigo de Grijalva. Y Alexandria Ocasio-Cortez, de Alexandria Ocasio-Cortez. En cuando a Bernie Sanders, es muy amigo de los jefes de los poderosos sindicatos estadounidenses.

Esto me recuerda a Pierluisi, que presume de conocer a los integrantes de la Junta y yo me permito acotar: los conocía. El mes que viene el organismo recibe a nuevos miembros. Y como si fuera poco, el contralmirante Peter Brown llega en estos días con un equipo variopinto en el que destacan varios funcionarios del Departamento de Defensa. ¿Eso no les dice nada? Es más, formulo esta pregunta: ¿alguien sabe lo que es la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa? ¿Tienen los candidatos a primarias buenos contactos o grandes amigos o allí?

El domingo a lo mejor cojo el carro y me doy una vuelta. Todo depende del lado de la cama del que me levante.