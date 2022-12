A cuidarse de enfermedades de transmisión sexual

Las estadísticas son contundentes, pero también la percepción de la clase médica en su rutina de trabajo: las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han experimentado un repunte en Puerto Rico. Los jóvenes y adolescentes son blanco fácil de los contagios, lo que desata serias repercusiones a nivel social y familiar.

Durante dos largos años, la pandemia del COVID-19 cambió muchas cosas, incluidos los hábitos de socialización de la población, que se hicieron más esporádicos o hasta desaparecieron. Una vez recuperada la “normalidad”, un sector de la población parece haberse olvidado de las medidas de prevención de contagios en general.

En otras palabras, se ha bajado la guardia como si no fuera necesario cuidarse de otros virus o infecciones bacterianas que también pueden alcanzar niveles epidémicos y poner en riesgo la vida propia y de otras personas.

Están aumentando los diagnósticos de enfermedades como VIH, clamidia, gonorrea, sífilis y herpes genital, que se transmiten casi exclusivamente a través del contacto íntimo. El riesgo existe en personas de todas las edades, pero entre los jóvenes se está viendo una incidencia mayor.

Por ejemplo, en sífilis se reporta un repunte desde las edades de 16 hasta los 30 años. Los especialistas enfatizan que a veces llegan casos de adolescentes de menos edad. Nos referimos a menores que no solo ignoran los síntomas de la enfermedad —atribuyéndola a otras condiciones—, sino que se convierten en focos de contagio. Al no recibir el tratamiento ni la consejería que requieren, esperan demasiado antes de buscar ayuda médica.

Por otra parte, los intimida el tabú. Una de las estrategias para detener un brote de cualquiera de estas enfermedades es hacer una relación de los contactos sexuales que ha tenido el paciente, de modo que se determine quiénes deben ser avisados para que se hagan las pruebas de detección. Se precisa la cooperación, incluso de los adultos de la tercera edad que componen uno de los sectores donde se ha visto un incremento del VIH, facilitando los datos de los contactos para evitar contagios adicionales. Hay que crear conciencia de la importancia de este paso.

Otro escollo es que la educación sexual parece descuidada. La poca información que recibían los adolescentes sobre los métodos de protección disponibles, en estos momentos es prácticamente nula. Poder prescindir de las mascarillas pudiera transmitir la errónea percepción de que no van a contagiarse de nada.

La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual al principio presentan síntomas leves, y en esas etapas es más fácil hacerlas remitir. Los adolescentes muchas veces comparten sus inquietudes con los amigos, y no sería raro que se automedicaran antes de buscar ayuda profesional. Asistencia que, según la edad que tengan, en ocasiones se les dificulta, no porque no quieran, sino porque no saben cómo encontrarla.

Independientemente de cuáles sean las convicciones morales o religiosas que prevalezcan en un hogar, cuando se está a cargo de jóvenes y adolescentes hay que crear un entorno de confianza y mantenerse alerta.

Orientar adecuadamente a través de los medios de comunicación es esencial. También son pertinentes las clínicas rodantes que se establecen en puntos claves para fines de cernimiento, que tan buenos resultados han dado en el pasado.

Como declaró a este medio una funcionaria del Departamento de Salud, hay que retomar la discusión del tema de las enfermedades sexualmente transmisibles como parte de una filosofía de salud integral.

El diálogo edificante y la información correcta son los mejores recursos que tenemos como sociedad para ayudar a las personas que sufren en silencio esas enfermedades, y a quienes pudieran estar en riesgo de contraerlas.