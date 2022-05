A reafirmar la solidaridad con el pueblo haitiano

Todo el país debe aplaudir el gesto que tuvo el secretario de Salud, Carlos Mellado, al indicar que el Estado condonará la deuda de $60,957.19 que adquirió una joven haitiana al ser atendida en el Hospital Universitario de Adultos por las heridas sufridas durante una trágica travesía de su tierra a Puerto Rico en febrero de este año.

Con ese compromiso, Mellado continuaría con la larga tradición de solidaridad y acompañamiento que hemos ejercido siempre desde Puerto Rico con respecto a nuestro desdichado vecino, azotado por más desgracias humanitarias y políticas de las que se pueden mencionar.

No obstante, es importante que la acción, anunciada por el secretario en comentarios hechos a este diario cuando se publicó la noticia el pasado sábado, se oficialice a la brevedad posible, sobre todo por la salud emocional de una joven que ya ha sufrido demasiado. Tras los comentarios hechos a la prensa, la joven no ha recibido ninguna notificación oficial, ni documento, que certifique que dicha deuda no está sobre sus ya muy agobiadas espaldas, lo que incrementa la angustia y tensión en las que vive por su ya complicada situación.

PUBLICIDAD

La joven, Laurie Hilaire, quien cumplió 23 años mientras estaba hospitalizada y sigue aquí bajo el cuidado del activista haitiano Leonard Prophil, merece ya vivir en paz.

Hilaire, quien estudió periodismo en Haití, pero nunca pudo ejercerlo, fue una de 60 personas que partieron de su país hacia Puerto Rico en una insegura embarcación aproximadamente el 21 de febrero de este año. Durante el viaje ocurrió, según sobrevivientes dijeron a haitianos aquí, una tragedia inimaginable: nueve bebés de menos de un año que viajaban junto a sus madres murieron y sus cuerpos fueron lanzados al mar.

Al llegar a Cabo Rojo, el 28 de febrero, la embarcación se viró. Varios, incluida Laurie, quedaron pillados. Ella sufrió heridas en una pierna que hicieron temer que fuera a perderla y que obligaron a que estuviera internada en el Universitario más de dos meses, hasta el jueves 21 de abril. Salió aún adolorida, sobre todo emocionalmente. Pero, en aquel momento, tenía la promesa de que el tratamiento que le salvó la pierna, si no la vida, no le iba a ser cobrado.

Días después, recibió la factura, que el secretario dijo que no tendría que pagar.

Hilaire salió de un país en que para todos los efectos no hay gobierno desde el asesinato del presidente Jovenel Möise, en su propia casa, el 7 de julio del año pasado. Buena parte del país está controlado por bandas criminales, incluyendo vastos sectores de Puerto Príncipe, la capital. Los secuestros y los asesinatos dantescos son cotidianos. Martissant, el barrio capitalino donde vivía Hilaire con su familia, es uno de los sectores controlados por las pandillas; casi nadie vive ya allí a causa de esta situación.

PUBLICIDAD

De ese entorno infernal escapaba cuando se subió a una embarcación e inició el peligroso viaje hacia Puerto Rico. Aunque ya fue dada de alta, sus heridas no han sanado. La joven, que todavía tiene dificultades para caminar, recibe tratamiento psicológico y terapias en la pierna. No necesita la espada de una factura que de ninguna manera tiene medios para pagar colgando sobre su ánimo y angustiándola permanentemente.

El doctor Mellado conoce mejor que la mayoría de nosotros la tragedia de Haití. Por más de diez años, ha hecho trabajo humanitario allá, frente a la organización Haití Se Pone de Pie. No hay duda de que propiciará que se haga lo justo con la joven Hilaire. A lo que le urgimos es a que lo haga pronto, de manera que la joven pueda enfocarse lo antes posible en su tratamiento y en su sanación, que es lo que merece en este momento.

Eso sería lo justo y, más que lo justo, lo humano.