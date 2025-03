Acción firme contra el dengue, la influenza y el sarampión

Se puede ver, en la cantidad de casos, y en los fatales desenlaces que nunca se pueden descartar al lidiar con estas condiciones, que estamos hablando de una situación de suma seriedad que no puede, ni debe, ser tomada a la ligera.

El caso del brote de sarampión en el oeste de Texas es un poco más complicado por razones que no todas debían de serlo. Hasta mediados de la semana, 159 personas se habían infectado, casi todas sin vacunar. Un niña de edad escolar falleció. Casos de sarampión, además, se han detectado en otros nueve estados.

Uno de los principales promotores de estas falsedades no es otro que el mismísimo secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr. Luego de minimizar la existencia del brote en Texas, Kennedy sugirió combatirlo no con vacunas que por décadas han demostrado su efectividad y seguridad, sino con “remedios naturales”, cuya eficacia contra el sarampión no está ni remotamente comprobada, como el aceite de hígado de bacalao.