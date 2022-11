Acción para librar del abismo al pueblo haitiano

La comunidad internacional mira consternada el drama que atraviesa Haití, que vive una profunda crisis política y de violencia que está obligando a incontables personas a emigrar de manera irregular hacia otros países, incluido Puerto Rico, a menudo en peligrosas y no pocas veces mortales travesías por las embravecidas aguas del Mar Caribe.

Aunque la comunidad internacional tiene el deber de asistir a Haití, como ha sido el caso siempre con naciones que atraviesan periodos de turbulencia de esta tremenda magnitud, creemos que ninguna respuesta tiene probabilidades de éxito sin el concurso de los propios haitianos.

Sabemos, por supuesto, que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque la crisis que atraviesa Haití en este crítico momento en particular viene en gran medida de la incapacidad de sus actores políticos, sociales y económicos para ponerse de acuerdo y sacar al desdichado país del abismo en el que está desde el asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio del año pasado.

Tras la muerte de Moise, a quien sus opositores acusaban de haber desmantelado las instituciones del estado haitiano con el fin de aferrarse al poder, Haití cayó en un vacío institucional en medio del cual no ha podido articular una respuesta constitucional siquiera para intentar sustituir al finado presidente. El primer ministro interino, Ariel Henry, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Canadá, pero no tiene el control de lo que queda del Estado haitiano, no ha podido reencaminar al país hacia el restablecimiento del estado de derecho.

En medio de ese escenario caótico, es que hemos visto las tristes escenas de los pasados meses. Pandillas criminales controlan comunidades completas, interrumpen la distribución de comestibles y combustibles y cometen secuestros y dantescos asesinatos, incluido de periodistas.

A consecuencia de este complicado panorama, se ha intensificado la emigración irregular. Durante el último año, han ocurrido cuatro desgracias sin nombre en nuestras costas que afectan a inmigrantes haitianos: en febrero, once bebés fallecieron, en mayo la triste suerte tocó a once mujeres, en julio cinco personas más murieron y apenas hace dos semanas más de cien fueron abandonados en Isla de Mona.

Es obvio que Haití está en una situación insostenible. Mas hay que actuar con suma cautela y evitar los errores del pasado.

Sectores en y fuera de Haití han pedido intervención militar extranjera. Parecen olvidar el desastroso resultado de las intervenciones anteriores, incluso las llevadas a cabo al amparo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la última de las cuales desembocó en una cruenta epidemia de cólera y en innumerables acusaciones de abuso sexual de efectivos de la ONU contra jóvenes haitianas.

Por más vueltas que se le dé, la situación de Haití solo pueden solucionarla los mismos haitianos. Sectores de la sociedad civil presentaron una propuesta para el establecimiento de un gobierno transitorio de dos años que organice en ese periodo elecciones democráticas. Esa, u otra propuesta similar, debe ser respaldada por la comunidad internacional. Una vez los haitianos echen a andar la solución, la comunidad internacional puede asistir, por ejemplo, en el adiestramiento de fuerzas de seguridad, creación y fomento de cultura institucional y fortalecimiento de la economía.

Haití ha sufrido demasiado, por demasiados años, a menudo a manos de sus propios líderes, pero también por intervenciones extranjeras mal conceptualizadas, ejecutadas o incluso con fines perversos. Las lecciones de ese pasado, que en algunas instancias no es tan distante, deben guiar el camino hacia la salida de la grave crisis actual. Haití nos necesita a todos. Pero más necesita del desprendimiento y el compromiso de sus propios líderes.